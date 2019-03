Keylor Navas: “Con Zidane la alegría ha vuelto al vestuario”

Keylor Navas, que volvió a ser titular en Liga con la llegada de Zidane, atendió a la prensa tras la victoria del Real Madrid frente al Celta

Keylor Navas atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Celta. El tico fue una de las grandes sorpresas de la alineación de Zidane, ya que recuperó la titularidad en Liga dejando la portería a cero y una gran intervención.

Todo por el Madrid

“Como siempre he dicho desde que llegue al Real Madrid siempre lo he dado todo por este equipo y lo seguiré haciendo mientras tenga la camiseta y el escudo en mi pecho. Pensar en el futuro sería dejar de disfrutar el momento que estoy pasando ahora. No vale la pena”.

Zidane

“Nunca he sido de comparar a los entrenadores. Con Zidane estos entrenamientos y este partido el equipo ha trabajado muy bien, la alegría volvió al vestuario y eso es lo más importante. Zidane es muy sincero y habla con todos cara a cara, algo que se agradece”.

Cambio de entrenador

“Yo no sé si era necesario, el club lo vio así. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser profesionales y estamos muy contentos con Zidane”.

La portería

“Todo son suposiciones. Cuando hable con él y me diga lo que se plantea le daré una respuesta. Ahora estoy disfrutando. Llevaba mucho tiempo trabajando para tener una oportunidad y me la dieron”.

El futuro

“Yo siempre he querido estar aquí. No es algo que lo diga como oportunista. Siempre trato de dar lo mejor. Veremos lo que pasa con el futuro. Yo estoy bien aquí. Quiero disfrutar de los partidos, de los entrenamientos y de los compañeros”.

Diferencia con el verano

“La situación ahora es una y en verano es otra. Mis ganas de estar aquí nunca han cambiado. Uno como futbolista hay veces que debe tomar decisiones, pero tengo contrato y mi intención es cumplirlo. Estoy tranquilo, pero el futuro nadie lo sabe”.

Malos momentos

“El que dijo que me entrenaba mal se tiene que ir a confesar. No me conoce o en su vida ha ido a Valdebebas a ver un entrenamiento. Desde el que limpia el suelo hasta mis compañeros saben cual es mi comportamiento. Todos me conocen y me siento muy feliz”.

Feliz

“Me siento muy feliz y agradecido con Dios porque al final del túnel siempre está la luz. Es una oportunidad bonita y tengo ganas de afrontarla”.

Solari y los porteros

“Las ganas de trabajar nunca se fueron, él tenía sus decisiones y al parecer iba a muerte con ellas. A nosotros nos tocaba esperar, pero hablar de Solari no merece la pena, él ya no está aquí. Siempre trato de aprender de todo y salgo más fuerte de esas situaciones”.