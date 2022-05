Frenkie De Jong es uno de los jugadores del Barcelona más pretendidos en el mercado. El centrocampista azulgrana está en la órbita del Manchester United, especialmente desde la designación de Ten Hag como técnico de los red devils para la próxima temporada. Pero los ingleses no son los únicos que están interesados en el ex del Ajax, también la Juventus quiere contar con sus servicios aunque la operación dista de poder hacerse realidad por motivos económicos.

La continuidad de Frenkie de Jong en el Barcelona no está asegurada, pese a que el centrocampista tiene contrato con los azulgranas y tanto club como jugador parecían dispuestos a cumplirlo. No obstante, esta temporada la relación entre ambos ha vivido sus más y sus menos, el jugador no pasa por su mejor momento y la bajada de su rendimiento ha hecho que Xavi Hernández esté depositando menos confianza en él. De hecho, el 21 azulgrana es uno de los cambios habituales del técnico catalán.

Si en un primer momento el club estaba cerrado en banda a la posible venta de Frenkie De Jong, en las últimas semanas se observa cierto cambio y el Barcelona podría escuchar ofertas por el jugador que, en este momento, es uno de los más valorados en el mercado en la plantilla azulgrana. El principal interesado es el Manchester United, con Ten Hag como su principal valedor. El técnico asumirá el banquillo de Old Trafford la próxima temporada y plantea una revolución en el plantel y su idea es que el propio De Jong lidere al nuevo equipo.

Esa posibilidad de abrirle la puerta en el Barcelona ha hecho que otros equipos empiecen a plantearse una operación que hasta hace bien poco parecía descabellada. No sólo el Manchester United estaría interesado en De Jong sino también la Juventus, aunque el fichaje del neerlandés por los bianconeros parece complicado por cuestiones económicas. Y es que los italianos planean un trueque como en su día hicieron con Pjanic y Arthur, mientras que para los azulgranas la única vía para permitir la salida de su centrocampista es dejando una buena suma en las arcas del club.

Operación ‘imposible’

El Barcelona es consciente de que De Jong es uno de los jugadores azulgranas con mayor valor de mercado, tasado en la actualidad en unos 70 millones de euros y no está dispuesto a aceptar menos por su centrocampista. Una cifra que la Juventus no puede asumir y que por ello se plantea la opción del trueque de jugadores, según el diario Sport. Los bianconeros han hecho un gran desembolso recientemente por contar con Vlahovic, Chiesa o Zakaria y otra operación de idéntica magnitud les resulta inviable.

Además, la elevada ficha del centrocampista también dificulta la operación, por lo que la Juventus ve más su llegada como un sueño que como una operación abordable por el club italiano, aunque permanecerá atento a su situación por si logran dar con la tecla que consiga llevar a De Jong del Camp Nou al Juventus Stadium.