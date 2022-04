El Manchester United está interesado en contar con los servicios de Frenkie De Jong y buscará la manera de convencer al Barcelona de abrirle la puerta el próximo verano. El centrocampista neerlandés no pasa por sus mejores momentos en el conjunto azulgrana, desde hace tiempo se viene cuestionando su rendimiento y el jugador podría recuperar confianza de la mano de su ex técnico en el Ajax, Erik Ten Hag, que asumirá el banquillo del Manchester United la próxima temporada y que es el principal valedor de la apuesta por el 21 azulgrana.

Erik Ten Hag asumirá el papel de entrenador del Manchester United a partir del próximo verano y el técnico ya se ha puesto manos a la obra a la hora de preparar su proyecto con los red devils. En Inglaterra aseguran que el técnico del Ajax pretende convertir a Frenkie De Jong en líder del proyecto. Es un jugador que rindió muy bien a sus órdenes y confía en que reúne todos los requisitos para tirar del carro en un año en el que el United se prepara para muchos cambios, con importantes salidas como la de Paul Pogba.

Mientras que Ten Hag confía plenamente en Frenkie De Jong, en el Barcelona lleva tiempo habiendo cierto runrún con el rendimiento de su centrocampista. El neerlandés es uno de los cambios habituales de Xavi Hernández y el club azulgrana es consciente, además, del alto valor de mercado de su jugador, tasado en 70 millones de euros. Su salida, por tanto, podría dejar una buena suma en las arcas del club, aunque por ahora no se plantean su marcha.

El propio De Jong ha reconocido que piensa quedarse en el Barcelona y desde el propio club han asegurado que no se plantean su venta. No obstante, el sentir de muchos es que el centrocampista no está rindiendo al nivel que esperaban. Antes del encuentro ante el Rayo, Xavi abogó por la continuidad de De Jong, pero después, durante el partido, decidió sentarlo. «Es muy importante. Tiene que marcar una época en este club. Está a muy buen nivel y estoy muy contento con él. Tiene que seguir. Tiene que marcar, asistir y tiene que ser protagonista», dijo el técnico catalán sobre el centrocampista ex del Ajax.

Demasiadas sustituciones

A pesar de la confianza de Xavi Hernández en De Jong, el técnico catalán volvió a elegir al neerlandés como uno de los cambios en la derrota ante el Rayo en el Camp Nou. Una práctica que se está repitiendo mucho desde la llegada del catalán al banquillo azulgrana y que no termina de digerir bien el jugador.

Aunque el jugador sí se siente implicado en el proyecto azulgrana y quiere hacer historia en el club, empieza a haber ciertas dudas en su mente y una oferta tentadora podría hacerle cambiar de opinión. Ya en los últimos meses unas declaraciones de De Jong no sentaron bien en el club. El centrocampista había reconocido que no había entendido la manera en que «se celebró» la derrota en la Supercopa ante el Real Madrid. El asunto se solucionó, pero las nuevas dudas sobre su rendimiento vuelven a generar cierto malestar.

Por otro lado, la apuesta personal de Ten Hag por él para aterrizar en el Manchester United y convertirle en líder del proyecto podrían llevarle a tomar la decisión de afrontar un cambio de aires. De llegar una oferta tentadora, el Barcelona podría estudiar la propuesta por un jugador que, ahora mismo, es el segundo con mayor valor de mercado en la plantilla azulgrana.