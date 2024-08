Jürgen Klopp provoca un terremoto en el fútbol y deja abierta su retirada definitva de los banquillos

Jürgen Klopp ha dejado entrever su retirada del fútbol. Las últimas declaraciones del ya ex técnico del Liverpool en el Congreso Internacional de Entrenadores celebrado en Berlín han causado un terremoto dentro del mundo del fútbol. «A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador», dijo. Estas palabras se han hecho virales, ya que en un principio dejaba el banquillo del Liverpool para tomarse un respiro.

«No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo. Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos. En estos momentos no hay absolutamente nada en término de empleos. No hay club, no hay país. Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del futbol si dijera: ‘Haré una excepción contigo ahora’», explicó Klopp.

Su marcha del Liverpool ya causó un gran terremoto, pero estas declaraciones en las que deja entrever su posible adiós al fútbol ha hecho temblar los cimientos de este deporte. La posible marcha de uno de los grandes entrenadores ha sorprendido a todos. Al anunciar su salida del fútbol decía que se había quedado sin energías y ahora asegura que podría no volver a entrenar.

«Puedo entender que sea un shock, pero puedo explicarlo… o al menos intentarlo. Amo absolutamente todo de este club, de esta ciudad, de nuestros aficionados. ¿Cómo puedo decirlo? Me he quedado sin energías. No tengo ningún problema, sabía que algún día lo tendría que anunciar. Os debo la verdad… y esta es la verdad», señaló el germano en su momento.

No obstante, el propio Klopp comentó que a sus 57 años todavía no se siente lo suficientemente viejo como para «dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Seré de nuevo entrenador? De momento lo descarto». Lo cierto es que estas palabras han sorprendido a todos ante la posible retirada de uno de los mejores entrenadores del mundo.

Klopp descarta entrenar a Inglaterra

El entrenador alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool hasta el pasado curso, se descartó a sí mismo como posible sustituto de Gareth Southgate para el banquillo de la selección de Inglaterra. Durante una conversación en el congreso internacional de entrenadores el preparador nacido en Stuttgart afirmó al respecto que ser «sucesor de Southgate está fuera de discusión», según divulgó la organización del evento.

«Sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si dijeras: haré una excepción», dijo en relación a la posibilidad de interrumpir el año sabático que anunció a la conclusión de la temporada.

Klopp sí deslizó, aunque sin confirmarlo, que retornará a los banquillos en el futuro, dado que se considera «demasiado joven para hacer solo pádel y nietos»: «¿Volver a ser entrenador? De hecho, lo descartaría por el momento. Veamos cómo será dentro de unos meses. Por el momento no llega nada», matizó.