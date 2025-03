El jugador que quiere usar de moneda de cambio el Barcelona con el Rayo para reforzar el lateral derecho

El Barcelona quiere reforzar su lateral derecho con Andrei Ratiu. El carrilero del Rayo Vallecano es el objetivo prioritario del club culé. Es algo que se sabe con anterioridad, el deseo e interés de la entidad barcelonesa por el futbolista rayista, por su edad, cualidades y condición física, pero la novedad radica en lo que está dispuesto a hacer el Barça para hacerse con sus servicios: usar como moneda de cambio a otro joven que no ha terminado de cuajar: Pablo Torre.

El Barcelona continúa trabajando en el diseño de su plantilla para la próxima temporada y uno de los objetivos prioritarios es reforzar el lateral derecho. Andrei Ratiu, de 26 años, ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en la Liga. Desde su llegada al Rayo Vallecano en 2023, el lateral derecho ha mostrado un rendimiento excepcional. Su velocidad, capacidad defensiva y habilidad para proyectarse en ataque han llamado la atención de varios clubes, incluido el Barça.

Ratiu se ha consolidado como un jugador clave en el esquema del técnico Iñigo Pérez, siendo fundamental tanto en la recuperación del balón como en la generación de jugadas desde la banda. Es en eso en lo que se ha fijado un Barça que, consciente de la necesidad de reforzar el lateral diestro, ve en el rumano una opción ideal para competir con Jules Koundé, quien ha sido el titular indiscutible en esa posición.

Sin embargo, la cláusula de rescisión del internacional rumano, fijada en 25 millones de euros, ha llevado al Barça a buscar fórmulas creativas para abaratar la operación, incluyendo la posible cesión de Pablo Torre como moneda de cambio. Para evitar pagar la totalidad de la cláusula de 25 millones de euros, el Barcelona estudia incluir al centrocampista de 21 años, que no ha contado con los minutos esperados bajo las órdenes de Hansi Flick, y una cesión al Rayo Vallecano podría ser beneficiosa para todas las partes.

Pese al interés del Barcelona por el lateral derecho, el Rayo Vallecano no se muestra dispuesto a rebajar su cláusula. Así lo dejó claro David Cobeño, director deportivo del club madrileño, en una reciente entrevista: «Se escuchan rumores, pero no sé nada. Somos inflexibles, quien lo quiera tendrá que pagar la cláusula. Apostamos por él para jugar en Primera y ahora nos tenemos que hacer fuertes. No queremos que se vaya, queremos que se quede».

El Villarreal, club anterior de Ratiu, posee el 50% de una futura venta, lo que obliga al Rayo a mantenerse firme en sus exigencias económicas. Si el lateral sale este verano, el club franjirrojo espera ingresar al menos 12,5 millones de euros. El proceso de negociación podría intensificarse en las próximas semanas, ya que el Barça necesita cerrar operaciones antes del verano para planificar la próxima temporada.

Además del Barcelona, otros clubes europeos, incluidos equipos de la Premier League y la Serie A, también han mostrado interés en Ratiu, según diversos medios. Esta competencia podría complicar las aspiraciones azulgranas, especialmente si el Rayo se mantiene en su posición de exigir el pago íntegro de la cláusula.