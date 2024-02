Juanele sufre un ictus y queda ingresado en un hospital de Oviedo

Juanele se se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo tras sufrir un ictus en la noche del sábado. El mítico ex futbolista español se disponía a cenar en una sidrería de Gijón se sintió indispuesto cuando estaba a punto de cenar en un conocido local del barrio de La Arena. Según testigos presenciales, se le durmieron una pierna y un brazo, por lo que sus acompañantes llamaron al 112.

Juanele, de 52 años y que dejó el fútbol a los 38 por culpa del trastorno bipolar que padece, fue traslado en ambulancia al HUCA de Oviedo, donde se le realizarán pruebas en las próximas horas. El ex jugador defendió las camisetas Real Sporting de Gijón (1991-94), del CD Tenerife (1994-99) y el Real Zaragoza (1999-04), y también llegó a jugar en la selección española.

Recientemente, Juanele se sinceró sobre su vida personal en el libro Mi Verdad, en el que relata sus vivencias en primera persona. El asturiano, que ha pasado dos veces por la cárcel y reconoce haber sufrido problemas de salud mental, quiso dar a conocer su historia desde un prisma que hasta ahora no se conocía y de paso ayudar a personas que puedan encontrarse en las mismas situaciones que él.

«Estuve 15 años en la élite y en el plano personal me sucedieron cosas que ya pasaron. Este libro cuenta mi verdad… La vida no es un color de rosas y por eso he hecho este libro. Hice cosas muy buenas y alguna mala. Quiero que la gente se sepa un poco mi vida futbolística, pero también mi vida personal», explicó.

El de Gijón ha estado en la cárcel dos veces: «La primera vez estuve tres meses y la segunda vez estuve un año. La primera vez fue por empujar a un chico en un bar. Y la segunda fue por mi ex pareja, a la que pinché las ruedas del coche. Mi paso por la cárcel no me sirvió para nada. No hice ni un amigo. No se lo deseo a nadie. Eso sí, no me sentí solo. Mis amigos fueron a visitarme y hablaba con mi hija todos los días. Hay errores que no hay que cometer y hay que dejarlos atrás y olvidarlos».

En cuanto a su fama de fiestero, Juanele también habla claro: «Yo salía de fiesta como salían todos mis compañeros. Salíamos al acabar un partido, cuando nos daban días libres… Salía como todos. Unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Tengo esa fama y la tengo superada. Nunca he salido antes de un partido». También se refiere al sonado enfrentamiento con Hierro y Zamorano: «En Gijón esa jugada la recuerda mucha gente. Ganábamos 2-1, faltaban 10 minutos, traté de aguantar el balón… Hasta que vino Fernando Hierro y me cazó. Me agarró del pelo me agarró del pelo y me dijo ‘somos el Real Madrid y esto no se puede hacer’», explicaba en declaraciones a la Cadena SER.

Durante su etapa en el Real Zaragoza (1999-2004) le diagnosticaron bipolaridad tras sufrir una depresión: «En Zaragoza tuve un problema personal y un problema deportivo con Paco Flores. Me dio una depresión muy grande y los médicos detectaron que soy bipolar y debía tomar medicación. Cuando me lo comentaron lo llevé muy mal. Estuve en bastantes médicos. No es fácil llevarlo. Me costó mucho. Fueron mis últimos años de fútbol y me costó asimilar que debía dejar el fútbol». Ahora, el fútbol español contiene el aliento tras este nuevo problema de salud del que ha informado el diario El Comercio.