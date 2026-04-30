Jose Luis, madridista, tras dos ictus y desde su residencia solo quiere cumplir su sueño: volver a ver al club de su vida

José Luis, un madridista de 62 años al que hace apenas tres años sufrió un ictus que hizo que pasara dos meses hospitalizado, al salir del hospital, José no presentaba ninguna secuela, aunque unos pocos meses más tarde le volvió a dar un segundo ictus, y este sí que le afectó tanto física como mentalmente, provocandole problemas a la hora de andar, además de una rigidez en los brazos.

En 2023, tras las secuelas de este segundo ictus, José Luis tuvo que entrar en una residencia, concretamente en la misma en la que dejó a su madre con 99 años. En la residencia, José es una persona muy querida, pero debido a las secuelas que le dejó el ictus, solo puede salir los fines de semana, y es en esos ratos donde aprovecha a pasar tiempo con sus amigos.

‘El Madridista’, así es como llaman a José Luis en la residencia ya que siempre va con alguna camiseta del club de su alma, el Madrid, tanto es así que él mismo dice que su vida no tendría sentido sin el Real Madrid. José Luis es un gran fan, no se pierde ningún resumen de los partidos del Real Madrid y no puede aguantar las lágrimas cuando alguien menciona a su club.

Para este madridista, el Real Madrid, es lo que más quiere en el mundo. Tras una entrevista que le hizo Manu, uno de los trabajadores de su residencia, José Luis afirma que su jugador favorito actual es Daniel Carvajal y su jugador histórico preferido es Iker Casillas

José, un madridista de corazón su sueño ahora mismo es poder ver un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No ve uno en el estadio desde hace por lo menos 12 años.

¿Qué es el ictus?

El ictus o infarto cerebral ocurre cuando la sangre no llega de forma correcta a una parte del cerebro. Por lo que las células nerviosas de dicha región cerebral no reciben suficiente oxígeno y sus funciones se ven afectadas, lo que implica alteraciones transitorias o permanentes.

Y depende del porqué de la interrupción del flujo sanguíneo, existen dos principales tipos de ictus: el isquémico y el hemorrágico.

Habitualmente, esta enfermedad se produce de forma acelerada y puede generar lesiones cerebrales en cuestión de minutos. Por ello es tan importante conocer los factores de riesgo del ictus para prevenirlo.

En cuanto a los síntomas, estos pueden variar según la parte del cerebro que esté afectada por la interrupción del flujo sanguíneo. Aunque en general, debemos estar alertas a las siguientes señales:

-Dificultades para leer, hablar o entender lo que los demás intentan comunicar.

-Debilidad muscular u hormigueo en la cara y miembros superiores o inferiores (especialmente de un lado del cuerpo).

-Alteraciones de la visión en uno de los ojos.

-Dolor de cabeza intenso.

-Problemas de coordinación.

-Pérdida de equilibrio.