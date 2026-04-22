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En el tratamiento del ictus y otras enfermedades cerebrovasculares, el tiempo y la precisión marcan la diferencia entre la recuperación y la discapacidad permanente. Esta es una de las principales conclusiones que deja la XVIII edición del curso anual del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista (GENI), celebrada en Cáceres.

Especialistas reunidos en el curso anual del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista han subrayado que, en el tratamiento del ictus y otras patologías cerebrovasculares, la rapidez y la precisión son determinantes para evitar secuelas graves. Durante el encuentro, se ha destacado la necesidad de reforzar la formación práctica intensiva con simuladores y tecnología avanzada para mejorar los resultados clínicos en una especialidad de alta complejidad.

Además, los expertos han insistido en la importancia de integrar habilidades no técnicas, como la comunicación y la ética, en la preparación de los profesionales, en un contexto en el que este programa formativo cumple 20 años como referencia en la capacitación de especialistas en España.

Así, los especialistas han coincidido en que la formación práctica intensiva es clave para mejorar los resultados clínicos en una especialidad donde cada decisión cuenta. La neurorradiología intervencionista, centrada en el tratamiento mínimamente invasivo de patologías como el ictus, los aneurismas o las malformaciones vasculares, exige actuar en segundos y con un alto nivel de precisión técnica.

«La diferencia entre un buen resultado y una secuela grave muchas veces está en la toma de decisiones en segundos», explica Pedro Navia, presidente de GENI.

Más práctica para una especialidad de alta complejidad

Uno de los principales consensos ha sido la necesidad de reforzar modelos formativos basados en la práctica real. Frente a enfoques más teóricos, los expertos destacan que la especialización en neurorradiología intervencionista solo puede alcanzarse mediante entrenamiento intensivo en entornos controlados.

El programa ha permitido trabajar con simuladores, modelos animales y tecnología de última generación, abordando procedimientos como la trombectomía mecánica en ictus agudo, el tratamiento endovascular de aneurismas y el abordaje de fístulas y malformaciones vasculares complejas. Este enfoque facilita una transición directa del conocimiento teórico a la práctica clínica en escenarios de alta exigencia.

Más allá del procedimiento: comunicación y ética

Otra de las conclusiones destacadas ha sido la importancia de integrar aspectos no técnicos en la formación, como la comunicación con pacientes y familias o los dilemas éticos asociados a intervenciones de alto impacto.

En este sentido, los expertos coinciden en que la práctica clínica en neurorradiología intervencionista requiere una visión integral que combine técnica, criterio y capacidad de comunicación.

20 años formando a especialistas en neurointervencionismo

La edición de este año ha tenido además un carácter especial al coincidir con el 20 aniversario del curso, consolidado como una de las principales plataformas de formación avanzada en España.

A lo largo de estas dos décadas, el programa ha contribuido a formar a muchos de los profesionales que hoy lideran esta especialidad en hospitales de todo el país. «Este encuentro no sólo forma técnicamente, sino que prepara a los especialistas para enfrentarse a la realidad clínica con seguridad», señala Pedro Navia.