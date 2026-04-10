La jornada 32 de la Premier League: horario de todos los partidos y canal para verlos por televisión en directo desde España

La Premier League regresa con una jornada 32 apasionante en la que habrá partidos emocionantes para todos aquellos que siguen el campeonato británico desde nuestro país. Por ejemplo, habrá duelo de banquillos españoles, ya que el Arsenal y el Bournemouth se ven las caras, pero el choque más esperado será el Chelsea – Manchester City. Te contamos la fecha, horario y dónde ver por televisión en directo desde España todos los partidos.

West Ham – Wolverhampton

La jornada 32 de la Premier League se abrirá este viernes 10 de abril a las 21:00 horas con un apasionante West Ham – Wolverhamtpon que se podrá ver en directo por televisión desde España por Dazn. El conjunto londinense liderado por la dupla formada por Nuno Espirito Santo y Paco Jémez están luchando por lograr la permanencia y podrían dormir fuera de la zona roja de la clasificación si consiguen imponerse al colista, que prácticamente se puede dar por descendido salvo que ocurra uno de los grandes milagros del mundo del fútbol.

Arsenal – Bournemouth

A las 13:30 horas, una menos en las Islas Canarias, del sábado 11 de abril el canal principal de Dazn ofrecerá en vivo online por TV un emocionante Arsenal – Bournemouth en el que habrá duelo español en los banquillos. Los gunners de Mikel Arteta van primeros en la clasificación de la Premier League y estarán pensando también en su choque del próximo miércoles en la Champions League. Por otro lado, los de Andoni Iraola están en la mitad de la tabla y prácticamente ya no se juegan nada en lo que queda de temporada.

Brentford – Everton

A las 16:00 horas del sábado 11 de abril arrancará otro partido interesante en esta jornada 32 de la Premier League. El Brentford, que está luchando por los puestos de competiciones europeas reciben al Everton, que están en la misma situación. Y es que ambos conjuntos están empatados a 46 puntos y es por ello que este duelo que se podrá ver por televisión desde España a través de uno de los canales de Dazn toma una gran importancia para los dos equipos y una cita que ningún amante del campeonato inglés se querrá perder.

Burnley – Brighton

El Burnley y el Brighton se van a ver las caras también este sábado 11 de abril a las 16:00 horas (horario peninsular) en un choque que puede ser determinante para ambos en esta jornada 32 de la Premier League. Los locales sueñan con lograr la salvación, pero va a ser muy complicado y es por ello que una derrota les sentenciaría prácticamente. Por su parte, las gaviotas están en la mitad de la tabla, pero sólo a tres puntos de competiciones europeas, por lo que intentarán lograr una victoria a domicilio en este encuentro que pondrá por la televisión Dazn.

Liverpool – Fulham

El último partido que se jugará este sábado 11 de abril en la jornada 32 de la Premier League será un duelo de dos históricos del campeonato inglés, ya que el Liverpool recibe en Anfield al Fulham en un choque que será retransmitido en directo por TV mediante Dazn. Los reds están metidos de lleno en la lucha para estar en la próxima Champions League, pero recordamos que el martes se la juegan en los cuartos, donde tendrán que remontar al PSG. Por su parte, los londinenses intentarán sorprender a los de Arne Slot para pelear por meterse en la Europa League o en la Conference.

Crystal Palace – Newcastle

El domingo 12 de abril lo abrirán en Londres a las 15:00 horas el Crystal Palace y el Newcastle. Los londinenses están cerca de conseguir la salvación y es por ello que intentarán hacerse fuertes en su casa ante unas urracas a las que ya se les puede dar por salvadas. Pese a que no haya demasiado en juego en este choque que se emitirá por televisión por Dazn, la emoción está servida en la jornada 32 de la Premier League.

Sunderland – Tottenham

Otro de los partidos más destacados de la jornada 32 de la Premier League será el que jueguen el domingo 12 de abril a las 15:00 horas el Sunderland y el Tottenham. Los locales tienen prácticamente asegurada la salvación, pero lo cierto es que los londinenses siguen en un estado muy delicado y al arranque de esta fecha están un punto por encima del descenso, por lo que si le salen mal las cosas podrían dormir en la zona roja de la tabla. Para no perderse nada de este choque habrá que tener contratado Dazn para verlo por TV desde España.

Nottingham Forest – Aston Villa

También a las 15:00 horas del domingo 12 de abril tendremos un partido muy interesante en esta jornada 32 de la Premier League y que también se va a poder ver en directo a través de Dazn. El Nottingham Forest está peleando por la salvación y es por ello que irán con todo para sumar tres puntos ante un Aston Villa que dirige Unai Emery y que está peleando con el Manchester United por la tercera plaza de la clasificación.

Chelsea – Manchester City

El domingo 12 de abril se cerrará a las 17:30 horas con un auténtico partidazo entre dos gigantes de la Premier League que ya no están vivos en Europa. Londres, más concretamente Stamford Bridge, acogerá un Chelsea – Manchester City emocionante en el que los blues tienen que ir con todo para poder clasificarse para la Champions League. Los de Pep Guardiola tampoco tienen margen de error, porque ya tienen complicado ganar la liga, por lo que una derrota ya sería definitiva. Este choque será emitido por televisión en directo y en vivo online por Dazn.

Manchester United – Leeds

El Manchester United y el Leeds se enfrentarán el lunes 13 de abril a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en Old Trafford en lo que será un partido que emitirá Dazn. Los red devils arrancaron esta jornada 32 de la Premier League en la tercera plaza y esperan poder continuar en dicha posición con un triunfo. Los de Michael Carrick son conscientes de que no será fácil, ya que su rival se está jugando la permanencia.