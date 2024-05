Jorge Martín se lleva la pole en Le Mans y Marc Márquez saldrá decimotercero tras no pasar de la Q1

Pole para Jorge Martín en el Gran Premio de Francia de MotoGP tras un final caótico con caídas del madrileño y de Pecco Bagnaia. Finalmente, los dos pilotos de Ducati saldrán primero y segundo en Le Mans y estarán acompañados por Maverick Viñales (tercero) en la primera fila. El piloto del Pramac pulverizó el récord del circuito y fue el único en bajar del 1:30, con un crono de 1:29.919. La sorpresa la protagonizó Marc Márquez, que no pasó de la Q1 y saldrá decimotercero en parrilla, su peor resultado de la temporada.

La batalla por la pole comenzaba con Martinator firmando el récord de la pista de inicio, en su primera vuelta lanzada (1:30.1). Bastianini venía de mejorar el récord en la Q1, pero el del Pramac lo superó nada más entrar en contacto con la pista en la Q2. Pecco se situaba a su estela con otro tiempazo, pero no tanto como el del madrileño. No obstante, el 89 no había dicho la última palabra. El italiano señaló el viernes que bajarían del 1:30 en la qualy y eso fue lo que buscó Martín.

Dicho y hecho. En su segunda vuelta lanzada, Jorge Martín consiguió bajar de ese 1:30 y firmó el 1:29.9. Maverick Viñales también presentaba su candidatura a la pole, pero todo hacía indicar que estaba algo por detrás de los dos capos de Ducati, Bagnaia y Martín. El campeón y subcampeón del mundo de MotoGP del año pasado se iban a jugar la pole. El español era ligeramente favorito después de dominar las dos tandas del viernes, pero el italiano siempre se guarda lo mejor para el final y todo podía pasar.

La Q2 daba un giro con la caída del piloto de San Sebastián de los Reyes en la curva 4 a poco más de dos minutos para el final. Bagnaia venía en casco rojo en la siguiente vuelta, podía quitarle la pole al español, pero también se fue al suelo. Para sorpresa de todos, Pecco se cayó en la nueve cuando venía para mejorar el crono de Jorge Martín. El bicampeón del mundo de MotoGP tuvo que sacar el extintor para que no se quemara el motor y eso prolongó las banderas amarillas, lo que hizo que nadie pudiera mejorar y el madrileño pudiera firmar su segunda pole del curso.

Maverick Viñales lograba meterse en la primera fila por detrás de los dos pilotos de Ducati. Pedro Acosta y Marco Bezzecchi eran los únicos que podían arrebatarle esa posición de privilegio al del Pramac, pero ninguno de los dos logró mejorar lo suficiente. El del VR46 Racing Team pudo mejorar su registro para ascender hasta la quinta posición, por delante de Aleix Espargaró, sexto, y Pedro Acosta, séptimo.

Márquez, fuera de la Q2

Marc Márquez saldrá decimotercero después de no poder clasificarse para la Q2. El fin de semana no había comenzado de la mejor manera para el ocho veces campeón del mundo, las sensaciones no eran buenas y le tocaba pasar por la Q1. El plan del que hablaba el jueves se le ha complicado y de qué manera. Y eso que la Q1 comenzaba bastante bien para el de Gresini, que se ponía primero con un tiempo de 1:30.5 de salida.

Ese crono le mantuvo primero de la tanda hasta que Enea Bastianini lo mejoró a un minuto del final (1:30.2). Esto dejaba a Marc Márquez contra las cuerdas, mientras que su hermano Álex tampoco daba con la tecla y terminó séptimo en la Q1. Una serie de caídas en los últimos segundos abrían la posibilidad de que la clasificación se quedará como estaba y, por tanto, se metiera en la Q2. Pero Oliveira no pilló las banderas amarillas y batió el tiempo del leridano en el último suspiro para apearle de la Q2.

El portugués era uno de los tapados e hizo saltar la sorpresa en el último momento, mientras que al español le cancelaban su vuelta por bandera amarilla. Ahora, la gran esperanza del piloto de Cervera es que llueva el domingo para poder tener alguna opción de pelear por el podio, o la victoria con suerte, en la carrera del domingo. De lo contrario, sus opciones de estar entre los tres primeros se reducen considerablemente.