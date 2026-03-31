Joan García ha entrado en su primera lista con España para el segundo partido amistoso frente a Egipto. El portero se había quedado fuera de la convocatoria ante Serbia el pasado viernes, pero Luis de la Fuente ha decidido incluirlo para la última prueba antes del Mundial. Ocupará la plaza de Martin Zubimendi, que tuvo que abandonar la concentración tras lesionarse la rodilla.

En la lista, De la Fuente había llamado hasta a cuatro porteros. Una decisión que sorprendió a todo el mundo y que generó debate sobre cuáles debían ser los elegidos para ir a Estados Unidos. Ante Serbia fue Unai Simón quien fue titular, mientras que David Raya y Álex Remiro se quedaron todo el partido en el banquillo. «Que dejen esa tentación de pitar en casa. Que dejemos los localismos al lado. Que disfrutemos de una bonita y gran selección», explicó el seleccionador en la rueda de prensa sobre los pitos en La Cerámica.

Durante el partido, ambos equipos podrán hacer hasta 11 sustituciones en un máximo de tres ventanas, por lo que es más factible que termine jugando si así lo decide Luis de la Fuente.

Joan García vuelve a Cornellá

Con la ausencia del pivote del Arsenal, España ha convocado a todos sus hombres disponibles y Joan García tendrá la oportunidad de debutar con la Roja nada más y nada menos que en Cornellá, la que fue su casa hasta la temporada pasada, siendo el guardameta del Espanyol hasta que decidió fichar por el FC Barcelona.

Ya regresó el pasado mes de enero en el partido de liga en el derbi catalán, donde Joan se encontró con un ambiente muy hostil. Recibió una sonora pitada al pisar el césped, amenazas con lanzamiento de objetos y billetes de «Judas García» con una imagen suya besando el escudo del Espanyol. Tres meses después, Joan García volverá, esta vez con la camiseta de la selección española. Aún se desconoce si tendrá minutos, pero está claro que el ambiente no será el más favorable si termina debutando.