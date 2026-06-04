Marbella reúne a la élite inmobiliaria del lujo en un exclusivo torneo de pádel

Marbella vuelve a convertirse en punto de encuentro del lujo, los negocios y el deporte. Este jueves 4 de junio, las instalaciones del Nueva Alcántara Club (NAC) acogen el Golden Partners Padel Tournament, un exclusivo torneo que reunirá a algunos de los principales nombres del sector inmobiliario de alto standing de la Costa del Sol.

Organizado por el despacho jurídico Golden Partners, el evento está concebido como una jornada de networking dirigida a brokers, agencias inmobiliarias y profesionales vinculados al mercado residencial de lujo. Entre los asistentes confirmados figuran algunas de las firmas más reconocidas del sector, como Drumelia, Solvilla y Homerun Brokers, estos últimos conocidos internacionalmente por protagonizar la serie de Netflix Marbella es un lujo.

La cita arrancará a las 18:00 horas con la apertura del registro y un photocall para los participantes. A las 18:45 tendrá lugar el discurso de bienvenida a cargo de los socios de Golden Partners, mientras que el torneo comenzará oficialmente a las 19:00 horas y se prolongará hasta las 21:00. La jornada concluirá con una entrega de premios y un cóctel de networking de alta gama que se extenderá hasta casi la medianoche.

Más allá de la competición deportiva, el encuentro busca convertirse en un foro de relaciones empresariales entre algunos de los actores más influyentes del mercado inmobiliario de lujo en la Costa del Sol. La organización destaca la presencia de agencias y brokers de primer nivel con el objetivo de favorecer nuevas sinergias y oportunidades de negocio en uno de los mercados más dinámicos de Europa.

Coincidiendo con la celebración del torneo, Golden Partners ha anunciado además que ha renovado su reconocimiento en el prestigioso directorio internacional Best Lawyers in Spain para la edición de 2027. Se trata de uno de los distintivos más valorados dentro del sector jurídico, otorgado a partir de las valoraciones de profesionales y clientes, y que consolida la posición de la firma en el asesoramiento legal especializado.

Con esta combinación de deporte, networking y reconocimiento profesional, el Golden Partners Padel Tournament aspira a consolidarse como una de las citas empresariales más exclusivas del calendario marbellí, reuniendo en un mismo espacio a algunos de los principales protagonistas del mercado inmobiliario de lujo en España.