Javier Milei empuja por el regreso de la Fórmula 1 a Argentina: «Queremos ver a Franco Colapinto»

Argentina quiere de vuelta la Fórmula 1 en su país. Después de que la acogiera por última vez en 1998, la posibilidad que se ha abierto hace unos días a raíz de una reunión entre Javier Milei y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, con una petición muy especial del argentino que hace no perder la esperanza a los albicelestes.

La ausencia de casi 30 años sin ver un Gran Premio allí ha consternado a Argentina desde que cerraron la puerta hace casi 30 años en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez. Desde comienzos de este año comenzó la remodelación del circuito y sus instalaciones para convencer a la Fórmula 1, con incluso una pequeña ampliación del trazado. «Sé que la gente en Argentina ha sido muy paciente, porque ha esperado el momento y el autódromo adecuado. Desde la FIA, lo que les prometemos es nuestro apoyo pleno», declaró Mohammed en el Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires.

Un proyecto en el que Argentino invirtió cerca de 150 millones de dólares y un foro que podría llegar a los 150.000 espectadores. Pero el presidente de la FIA consideró que lo más conveniente podría ser esperar a 2030: «Me reuní y sabéis que no se puede hacer una promesa a un país tan grande y que luego no se cumpla», agregó. «Vi el circuito y la inversión que se ha hecho. Ya el año que viene van a tener un GP de motociclismo. Es un mensaje a la FIA de que se lo están tomando en serio».

Argentina quiere la Fórmula 1 de vuelta

El presidente de la FIA se reunió con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el que pudo ver el plan de obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa una renovación total. Se espera que el trazado alcance los 4,87 kilómetros, 15 curvas, entre otras cosas como un nuevo paddock, tribunas y hasta otro kartódromo.

«Estamos realizando la inversión más importante de la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con el regreso de la Fórmula 1, por lo que estamos transformando por completo el circuito y las instalaciones para que cumpla todos los requisitos y se convierta en un icono de Buenos Aires en la escena mundial», explicó Macri. Respecto a Javier Milei, su discurso fue aún más contundente.

«Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos recuperando la credibilidad institucional que estas categorías exigen antes de que se elija un país. Lo tenemos absolutamente todo. Es hora de pisar a fondo el acelerador en esta dirección. Avancemos juntos a toda velocidad para hacer realidad este sueño. Queremos ver a Colapinto de vuelta en el país», exclamó.

Sin embargo, la complicación sigue siendo ampliar el calendario para dar un sitio a Argentina: «Tenemos 24 grandes premios en el calendario. Podemos llegar a 25, pero eso es extremadamente difícil. Dependerá de los oficiales y de los pilotos. Para nosotros es una cuestión de calendario, un plan de negocio para un mínimo de cinco años. Me aseguraré de que se transmita el mensaje adecuado antes de que comiencen las reuniones. Contáis con mi apoyo», dijo Sulayem.