Javier Aguirre y su día más complicado: del hospital a ganar a Estados Unidos

Las últimas horas de Javier Aguirre darían para una película. Se resintió de una operación en la espalda, acudió al hospital de Guadalajara a hacerse un chequeo y unas horas después dirigió desde el banquillo del estadio Akron el triunfo (2-0) de México sobre Estados Unidos. Un rival al que el Tri llevaba media década sin ganar y 15 años sin hacerlo en suelo mexicano, cuando lo hicieron también con Aguirre como seleccionador.

El ‘Vasco’ dio el susto este martes cuando acudió al hospital de Guadalajara. Las primeras informaciones centraba el motivo en un desvanecimiento, aunque la realidad fue que asistió para realizarse unas pruebas médicas. Personas cercanas al técnico confirmar a OKDIARIO que se operó de la espalda hace poco más de un mes y durante los últimos días venía padeciendo ciertas molestias.

Se sintió mala desde la mañana, mientras se encontraba en el hotel de concentración de la selección. Fue al hospital y al salir, ya bromeó con la prensa sobre la poca gravedad. «Estoy muy bien. Me operaron hace un mes de la espalda, me vieron los doctores… se han dicho muchas cosas. Estoy de puta madre para dirigir al equipo».

También reveló que Rafael Ortega le invitó a conocer su nueva clínica y por ello acudió a realizar las revisiones médicas. «Fue compañero mío en Chivas. Buen doctor, buen cuate. Me invitó a venir y conocer su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y dije ‘Ah, pues que me vean allí tus doctores».

Esta es la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la selección mexicana. Se mantiene invicto tras cuatro partidos con dos victorias y dos empates. El ex entrenador de Osasuna, Atlético, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca tiene las miras puestas en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Tri, bajo la mano de El Vasco, busca mitigar la crisis de resultados que atraviesa desde que Gerardo Martino asumió el cargo. Aguirre tomó el relevo de Jaime Lozano, que dirigió a la selección mexicana durante un año tras la salida de Martino.

Esta tercera etapa de Javier Aguirre al frente del conjunto nacional comenzó con dos enfrentamientos contra Nueva Zelanda y Canadá. El primero lo ganaron (3-0), el segundo, terminó con un empate sin goles. Este 12 de octubre, México se enfrentó contra el Valencia y firmó otro empate. El de Estados Unidos es el cuarto y, hasta la fecha, último partido de Aguirre al frente del Tri.