Sarunas Jasikevicius no tiene pelos en la lengua. Lo demostró hace unas semanas lanzando un dardo directamente a Pedro Sánchez y su Gobierno por la tibia reacción a la invasión rusa de Ucrania y a la guerra iniciada por Putin, y ahora ha formado otro lío hablando de la independencia de Cataluña.

El entrenador del Barcelona de baloncesto hace una especie de comapración entre la región catalana y Lituania, que se independizó de la antigua URSS en el año 1990, y pide que sea el pueblo catalán quien decida en un referéndum, algo que no ha gustado a muchos en las redes sociales. «Siempre es importante poder vivir en democracia. De una u otra manera, la gente de Cataluña debe decidir. No sé cómo está el tema, pero tiene que haber el derecho a decidir», dijo en una entrevista para Catalunya Radio.

Con el pueblo ucraniano

El técnico del Barça se mostró muy preocupado por la invasión rusa de Ucrania y expresó el deseo de que el conflicto armado dure poco:»Hay algunos que están intentando que esto (la URSS) vuelva ahora mismo. Estoy muy pendiente de las noticias. Y si hay ratos que desconectas te sientes mal (…) Siempre tratamos de estar con el pueblo ucraniano , pensando en ellos, haciendo cosas para tratar de ayudar. Ojalá esto acabe pronto porque es muy grave.»

Jasikevicius nació siendo un ciudadano soviético y de muy joven vivió el proceso de independencia de su país: «¿Si entiendo la estrategia de Putin? Sí que la entiendo, porque he crecido en ese país. Pienso que en los últimos años han quedado bastante atrás y la gente le apoya porque no sabe cómo han crecido nuestros países, como Lituania . Hemos crecido y los lituanos estamos encantados de cómo hemos progresado como país en estos 30 años y quizás ellos no han progresado tanto».

El entrenador barcelonista relata cómo fueron los primeros años en su país después de la independencia: «Al principio era muy duro porque ellos nos cortaban todos los suministros básicos. Los primeros días tenías que hacer cola para tener pan, arroz (…) Luego me fui a Estados Unidos para hacer la carrera universitaria y cada año que volvía veía progresos. He tenido suerte de vivir nueve o diez años allí, encantados de cómo mejoraba nuestro país. Hemos tenido la suerte de ser independientes, de tener democracia y escoger nuestro destino».