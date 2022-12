La impactante imagen de Alberto Contador tras ser operado de más de 100 lipomas

Alberto Contador mantiene una actividad frenética pese a su retirada, ya lejana, del profesionalismo como ciclista. El ex corredor de Pinto sorprendió al anunciar este viernes que ha pasado recientemente por el quirófano, donde ha sido operado para que le retiren más de 100 lipomas que tenía por todo el cuerpo. El ‘pistolero’ se despide por un tiempo de la práctica de deporte y, por ende, también de la bicicleta, aunque además de mostrar que más allá de lo aparatoso, está bien, asegura que volverá «como un tiro» tras este obligado parón.

«Ayer tocó pasar por el taller. Tenía pendiente de hace tiempo quitarme unos lipomas y esos «unos» se han convertido en más de cien! Echaré de menos la bici por un tiempo», anunciaba Contador con un mensaje en las redes sociales. En la publicación estaba el texto y también un vídeo en el que se puede ver a Alberto totalmente vendado a excepción de los brazos, donde también tenía algunas señales de los cortes que se han debido producir para retirarle los lipomas.

«Hola a todos», decía Alberto en italiano, para continuar su mensaje –en el vídeo– en castellano. «Esta es la bicicleta que voy a ver en el próximo mes», comenzaba Contador, quien a continuación se levantaba la camiseta mientras la cámara bajaba y le mostraba vendado hasta los pies. «Había unos bultitos que me tenía que quitar desde hace mucho tiempo y he aprovechado este mes de diciembre y enero para operarme. Más de 70 cortes, pero bueno, cuando vuelva, como un tiro», explicó el protagonista. «A ver si no me da mucho la lata», completaba el ex ciclista de Pinto, quien ha demostrado en repetidas ocasiones que sigue saliendo mucho en bicicleta pese a que se retiró de la práctica profesional al final de la temporada 2017.

¿Qué es un lipoma?

Se considera que un lipoma es un bulto de tejido blando benigno. ​También se definen como nódulos subcutáneos blandos y móviles de adipocitos, células grasas de crecimiento lento. En su creación, la piel suprayacente es de apariencia normal. Se trata del tumor benigno de tejidos blandos más común en los adultos y la probabilidad de aparecer o reproducirse, como en el caso de Alberto Contador, que contaba con más de 100 en todo el cuerpo, aumenta en función de la edad del paciente.