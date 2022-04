Las redes sociales muchas veces son un escaparate de odio, pero sigue habiendo buenas causas afortunadamente. Por ejemplo lo ocurrido estos últimos días con Aurora, una madre bética que busca una bufanda que perdió en la celebración de la Copa del Rey, una prenda muy especial porque pertenecía a su hijo fallecido.

Miles y miles de usuarios de toda España han querido ayudarla compartiendo su mensaje, que se ha hecho viral y merece un final feliz: «Sé que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer, y por intentarlo no pierdo nada. Ayer a la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó y, aunque recorrí el camino de nuevo, ya no la encontré. Es una bufanda muy especial, porque la tenía desde que el Betis bajó a Segunda y pone en ella ‘Volveremos’. No había ni un partido en el que no la llevara. Ayer quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí. Para quien no conozca el por qué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años».

«Si no la recupero, cosa que soy consciente de que es difícil, solo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que el la llevaba. Gracias por escucharme y enhorabuena a todos los béticos», añadió Aurora en un post que se ha hecho viral gracias a la solidaridad de miles y miles de usuarios que quieren ayudar a esta madre bética.

Para intentar ayudar en la búsqueda, horas después publicó una foto en la que se puede ver la bufanda sobre el cuello de su hijo fallecido: «Sois muchos los que me estáis ayudando a encontrar la bufanda de mi hijo. Ayer me pedíais una foto de la bufanda y no encontraba ninguna. Hoy al llegar al trabajo y encender el ordenador, lo primero que veo es a mi niño sonriendome y con su bufanda en el cuello. La comparto para intentar así que entre todos la encontremos. Mil gracias de corazón a todos por vuestro esfuerzo».