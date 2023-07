La historia de Hitler y Wimbledon que nunca te contaron

Wimbledon es uno de los torneos más reputados del calendario del tenis, así como uno de los más particulares y ejemplares en cuanto al respeto de su historia. En él se han coronado tenistas de la talla de Roger Federer, Rafa Nadal, Martina Navratilova, Serena Williams o Novak Djokovic, pero en los anales, tiempo atrás de los triunfos de estas leyendas del deporte de raqueta, se mantiene también una historia para muchos desconocida y que pone en común al dictador de la Alemania nazi, Adolf Hitler, con el torneo de Wimbledon.

Hay que echar la vista atrás hasta el año 1940, concretamente un 11 de octubre. Era periodo de la II Guerra Mundial, donde la Alemania de Hitler contaba con un papel preponderante en la batalla y llegó a Londres, decidiendo bombardear uno de sus lugares de calado, el All England Lawn Tennis Club, conocido hoy como All England Club y que ya por entonces se había estrenado como instalación oficial del torneo de Wimbledon.

Wimbledon, así como otros muchos eventos deportivos de referencia, tuvo que suspender su actividad durante la guerra, por lo que seis ediciones del torneo de tenis no se celebraron por este motivo, entre 1939 y 1945. El atentado al All England Club, por tanto, no tuvo daños personales, ya que en ese momento no había, debido a la guerra, actividad deportiva ni profesional ni amateur en las instalaciones, pero sí provocó destrozos en términos materiales.

Más de 1.200 butacas del All England Club fueron destrozados, además de sumar otros daños en la cubierta del estadio principal. No hubo muertos ahí, pero la guerra dejó infinidad de víctimas en sus alrededores. El ataque fue ordenado por Adolf Hitler, que tenía entre sus prioridades en la II Guerra Mundial conquistar a los británicos para dominar por completo el continente europeo. Al no poder entrar por tierra, el dictador nazi ordenó la realización de ataques aéreos a las principales zonas de referencia en Gran Bretaña.

Así fue el ataque de Hitler a Wimbledon

Fueron cinco las bombas que cayeron en las inmediaciones del All England Club, concretamente en los alrededores de la pista central de Wimbledon. En una, según relata el portal Punto de Break, se destruyó una caseta, mientras que otras tres cayeron fuera de la cancha que, hoy remodelada, ha visto triunfar a Nadal, Djokovic o Federer en los últimos años. Más de 1.200 butacas quedaron destruidas junto con la cubierta, pero los daños no fueron mayores, pese a que la última de las bombas cayó de lleno dentro del estadio.