Las hipótesis de la familia de Álvaro Prieto: «Le han atropellado o entró en un coche»

España sigue en vilo mientras sigue la búsqueda de un Álvaro Prieto que sigue desaparecido después de que se le viera por última vez en la mañana del jueves en las inmediaciones de la estación de Santa Justa en Sevilla. Los trabajos de búsqueda siguen su curso mientras la autoridades trabajan a destajo con el objetivo de encontrar el joven futbolista del Córdoba. Su familia ya maneja varias hipótesis de lo que podría haber ocurrido con el joven de 18 años.

¿Qué ha ocurrido con Álvaro Prieto? Esa es la gran pregunta de las últimas horas después de que se hiciera pública su desaparición. El joven futbolista del juvenil del Córdoba desapareció en la mañana del pasado jueves 12 de octubre en las inmediaciones de la estación de Santa Justa de Sevilla sin dejar rastro y a estas horas del sábado se siguen realizando batidas cerca de la zona para conocer el paradero del futbolista.

Después de disfrutar de una noche de fiesta junto a unos amigos en la discoteca Theatre de la capital sevillana, Álvaro Prieto puso rumbo a la estación de Santa Justa en la que debía coger un tren rumbo a Cordoba cerca de las 7.30 horas de la mañana. El joven jugador no pudo acceder al tren al no contar con el billete porque no tenía batería y según informaron las autoridades posteriormente intentó colarse sin éxito en un tren a Barcelona que hacía parada en Córdoba sin éxito. El jugador no tenía billete, ni dinero ni batería en el móvil y se le invitó a abandonar las vías.

Posteriormente, y según informó ABC, Álvaro intentó entrar a las vías por una zona prohibida y posteriormente abandonó la estación. Ahí fue la última vez que se le vio, sobre las 10.00 horas, en la avenida de Kansas City contigua a la estación. De ahí a que se especule con que se pudo montar en un coche rumbo a Córdoba.

La hipótesis de la familia de Álvaro Prieto

La Sexta ha informado sobre las hipótesis con la que especula la familia de Álvaro Prieto. Los padres del jugador aún no han querido pronunciarse públicamente pero el programa Mas Vale Sábado con ellos.»Puede haber sido atropellado o que entrara en un coche y se le perdiera la pista», dijo en exclusiva sobre lo que piensan los padres del jugador sobre lo que le pudo ocurrir en la mañana del pasado jueves 12 de octubre.

Dos días después de desaparecer en la estación de Santa Justa, se sigue buscando a Álvaro Prieto mientras su equipo, el Córdoba juvenil, ha suspendido el partido de la categoría que le enfrentaba al Calavera. Todo mientras se busca el joven jugador que tiene en vilo a gran parte del país.

El día de su desaparición Álvaro Prieto vestía una camisa de lino verde y un pantalón beige. Mide 1,80 de estatura y pesa 72 kilos de peso. Tiene complexión atlética y pelo castaño. A estas horas del sábado se le sigue buscando en las inmediaciones de la estación de Santa Justa.