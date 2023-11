Hamilton le devuelve el guiño a Alonso: «No tiene el mejor coche pero compite siempre»

De leyenda a leyenda. Lewis Hamilton le devolvió a Fernando Alonso a través de unas emotivas palabras el guiño que este le mandó recientemente. El asturiano puso al piloto de Mercedes como ejemplo de «motivación después de ganar tantos títulos» y también dijo que es «un ejemplo a seguir» para el resto de competidores de la Fórmula 1.

Ahora es el británico quien demuestra su gran admiración por el que fue su rival por el Mundial durante varios años. Hamilton destacó el talento innato de Alonso, al que esta temporada se le ha sumado un coche mejor al de épocas pasadas, gracias a Aston Martin.

«Fernando Alonso ahora no tiene el mejor coche, pero sigue luchando siempre. No puedo hablar por Fernando, pero se nota, obviamente, mirando desde lejos y cómo conduce Fernando, el talento claramente no le ha abandonado. Creo que tiene que ver con tu ética de trabajo. Está claramente en gran forma y está haciendo un trabajo increíble», reconoció el heptacampeón del mundo.

Además, como bien apuntó Alonso en su entrevista a la revista GQ, las ganas de Hamilton siguen intactas, y el inglés lo corroboró con estas palabras: «Sigo teniendo hambre como siempre, y claramente Fernando también. Creo que competir está realmente en nuestro ADN, en nuestra sangre y no trabajamos menos ahora que cuando éramos más jóvenes».

El guiño de Alonso a Hamilton

Y es que, a día de hoy, Alonso sigue teniendo opciones matemáticas de arrebatarle a Hamilton una tercera plaza del Mundial de Fórmula 1 que durante mucho tiempo le pertenecía. Las matemáticas mantienen con vida al asturiano, pero a falta de dos carreras (Las Vegas y Abu Dabi) la misión se antoja realmente complicada.

Durante esta semana, en la que se apagaron los motores después de tres fines de semana de maratón ininterrumpida, Alonso le quiso dedicar un emotivo elogio a Hamilton. El piloto de Aston Martin cree que el inglés es una figura en la que «todos» los protagonistas del ‘Gran Circo’ se fijan porque «mantiene la motivación» después de ganar siete títulos.

También fue preguntado recientemente si en el caso de que Hamilton hubiera caído en escuderías cuyo nivel en pista no corresponde con el suyo, hubiera tomado la misma decisión que él en 2017: retirarse. La respuesta del asturiano fue sobresaliente: «Es difícil de decir. Tenemos diferentes personalidades y motivaciones. Lewis siempre hizo muy bien en mantenerse concentrado y competitivo en los períodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. Esos periodos no fueron muchos, pero siempre estuvo rindiendo a un alto nivel».