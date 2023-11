Fernando Alonso da un portazo a los rumores sobre su retirada

Fernando Alonso no medita la retirada, ni ahora ni a medio plazo. Sin ir más lejos, su rendimiento en el último Gran Premio demuestra que sigue estando entre los mejores. Pero también lo hacen sus últimas palabras: «Aún no es el momento de jubilarse». Así de claro lo expresó en su última entrevista después de una semana plagada de rumores sobre su futuro.

Antes de la carrera en Brasil, donde dejó un momento inolvidable arrebatándole el podio a Sergio Pérez sobre la línea de meta, se especuló durante una semana entera sobre si este sería el último año de Alonso en la Fórmula 1. El asturiano, como suele ser costumbre, hizo oídos sordos y demostró sobre el asfalto de Interlagos que su nivel sigue siendo el de siempre.

Por delante tiene varios objetivos y, sobre todo, un proyecto más que esperanzador a bordo de Aston Martin. Por la escudería británica pasa su oportunidad de conseguir la ansiada victoria número 33 de su carrera, sobre la que volvió a hablar recientemente: «Me encantaría que ese número 33 se hiciera realidad».

«Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, el 33 es un número que veo en todas partes y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando el viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de jubilarse», sentenció Alonso en una entrevista concedida a la revista GQ, acallando de golpe todos los rumores sobre su retirada.

Alonso vuelve a aplazar su retirada

Desde que volvió a la Fórmula 1 con Alpine en 2021, Alonso siempre ha mantenido un mantra sobre su retirada. Al igual que el famoso dicho «quien pueda que empate», el bicampeón de mundo prefiere esperar a que algún piloto de mayor nivel consiga superarle antes que retirarse mientras siga rindiendo a un gran nivel, como este año.

«Cuando venga alguien y me gane por habilidad pura, cuando vea que ya no soy bueno en las salidas, que no soy bueno preparando el coche o que el piloto del otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, tal vez levante la mano y piense que es hora de pensar en otra cosa. Pero ahora mismo siento lo contrario, así que me encanta correr», dijo Alonso cuando le preguntaron por una posible retirada en un momento no tan bueno, después de su abandono en el Gran Premio de Imola 2022.

Otros rumores

La semana pasada no sólo se rumoreó con esa hipotética retirada de Alonso al término del Mundial de 2023. De hecho, ese rumor fue posterior al que más resonó entre todo el mundo del automovilismo deportivo: su posible fichaje de Red Bull. El accidente de Pérez en la primera curva del circuito de su tierra natal, México, provocó que alguna persona hablara más de la cuenta sobre el paddock, lo que enfadó al piloto de Aston Martin.

«Son sólo rumores, rumores normales del paddock, de gente que sólo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso», respondió un tajante Alonso en la entrevista citada anteriormente.