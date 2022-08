Hachazo de Evenepoel que pone la Vuelta patas arriba

Etapón para culminar la primera semana de la Vuelta a España 2022 con un golpe encima de la mesa de Remco Evepoel para consolidarse con el rojo en Les Praeres, donde ganó Louis Meintjes. El líder de la general demostró que es en estos momentos el más fuerte del pelotón, metiendo prácticamente un minuto a sus principales perseguidores antes de la contrarreloj en la que es favorito. En lo que parece una pelea complicadísima por arrebatarle el liderato, Mas se presenta como el gran rival, mientras que Roglic confirmó que, hoy por hoy, no tiene las mejores piernas para pelear por la victoria en la general. Ayuso y Rodríguez volvieron a brillar.

La novena etapa de la Vuelta a España ponía el broche al paso por Asturias, con un recorrido de 171 kilómetros entre Villaviciosa y el muro de Les Praeres, una subida corta, de apenas cuatro kilómetros, pero durísimos, con un desnivel medio del 12,9% y pendientes del 24% en su último kilómetro.

La fuga del día constaba de nueve corredores, que quedó reducida a tres antes de la ascensión final. Janssens y Battistella se fueron en solitario, aunque en el muro final apareció por detrás Meintjes para llevarse el triunfo. Por detrás, en el pelotón, Quick-Step hizo el trabajo para Remco Evenepoel antes del inicio del puerto, dejándole sólo junto a Mas, Roglic y un combativo Ayuso.

El belga impuso un ritmo altísimo, que no pudo aguantar ninguno. Roglic fue el que más sufrió. No había dejado las mejores sensaciones en esta primera semana y no pudo aguantar las primeras y exigentes cuestas de la subida a Les Praeres, aunque al final logró recomponerse. Carlos Rodríguez llegó por detrás para formar un trío español con Ayuso y Mas, donde el de Movistar aguantaba a duras penas y el del UAE se marchaba por delante para picarles unos segundos en meta.

Al final, Evenepoel fue cuarto, metiéndole 44 segundos a Mas –que está a 1:12– y 52» a Roglic, que se pone a 1:53. Todo esto a falta de la contrarreloj del martes en la que el líder se presenta como el rival a batir. Rodríguez y Ayuso se disputan la clasificación de los jóvenes, con sólo tres segundos de diferencia entre ambos, en la cuarta y quinta plaza de la general.