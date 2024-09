Los amantes de la velocidad y de la adrenalina que siguen el Mundial de Fórmula 1 2024 ya están listos para disfrutar de una prueba en la que los pilotos buscarán darlo todo para tratar de salir lo más adelantados posibles en la carrera del domingo en el GP de Azerbaiyán. El Circuito callejero de Bakú ya está listo para la clasificación de este sábado y conocer así cómo queda la parrilla de salida en el Gran Premio del día siguiente. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online minuto a minuto la Q1, Q2 y Q3 de la clasificación del GP de Azerbaiyán.

La clasificación del GP de Azerbaiyán, en directo

El Mundial, al rojo vivo

El Mundial de Fórmula 1 2024 parece que podría ir a parar de nuevo a las manos de Max Verstappen, pero hay que recordar que desde junio, en el GP de España, el holandés no consigue subirse al cajón más alto del podio. Ya son seis carreras en las que el piloto de Red Bull no consigue ganar, pero la gran fortuna que ha tenido es que durante estos Grandes Premios los triunfos se los han ido repartiendo varios pilotos, lo que hace que pueda seguir manteniendo una buena renta respecto a sus perseguidores. Lando Norris va segundo, pero está a 62 puntos del líder, por lo que el de McLaren tiene que intentar aprovecharse del bajón de su rival y conquistar varias carreras, aunque no es nada fácil porque hay mucha igualdad en el resto de monoplazas con Charles Leclerc y su Ferrari o, incluso, Lewis Hamilton en sus últimas carreras con Mercedes antes de iniciar una nueva aventura el año que viene en la mítica escudería italiana.

Fernando Alonso y Carlos Sainz

Entre los participantes en la clasificación del GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2024 vuelven a estar Fernando Alonso y Carlos Sainz. Los dos pilotos españoles esperan poder firmar una buena prueba y así conseguir una posición bastante adelantada en la parrilla de salida en la prueba que se celebrará el domingo.

¡Vaya jornada!

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online minuto a minuto de la clasificación del GP de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 2024. Los pilotos tendrán que darlo todo para intentar sacar una buena posición en el inicio de la carrera que se celebrará este domingo en el Circuito callejero de Bakú.