El Gobierno de Sánchez ensalza a los ultras del Rayo por insultar a Netanyahu durante un partido

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro Óscar Puente, ha ensalzado a los ultras de extrema izquierda del Rayo Vallecano por insultar y reírse de Benjamín Netanyahu durante un partido. En concreto, en el último encuentro del Rayo en Vallecas, el de Conference League ante el AEK de Atenas, el grupo ultra Bukaneros lanzó cánticos contra el presidente de Israel, cánticos que ahora ensalza Puente.

«Quien no baile es Netanyahu», cantaron los ultras del Rayo Vallecano en el fondo del Estadio de Vallecas, un cántico claramente despectivo hacia el presidente de Israel. No es nada nuevo -y no es el único estadio en el que se pueden escuchar gritos contra Netanyahu-, pero la diferencia aquí es que un ministro del Gobierno de España con tanto peso como Óscar Puente los ha ensalzado.

«Si hay que ser de un equipo que no sea el de tu ciudad o el de tu infancia, ese es el Rayo», ha escrito en su cuenta de X, el ministro, esa misma cuenta en la que no ha hecho ni una sóla mención al informe de la Guardia Civil en el que se recoge que la vía de Adamuz estaba rota un día antes del accidente. Aquella tragedia, con 46 víctimas mortales, causa ya menos atención para el ministro de Transportes que unos cánticos de unos ultras de fútbol.

Si hay que ser de un equipo que no sea el de tu ciudad o el de tu infancia, ese es el Rayo. https://t.co/9TeUq04mtQ — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 11, 2026

Cabe recordar que Bukaneros es uno de los grupos ultras más peligrosos que hay en el fútbol español, con numerosos casos de peleas e incidentes violentos a sus espaldas, así como muchas multas por el Comité Antiviolencia. Con una ideología de extrema izquierda, sí hacen a menudo labores sociales, de ayuda a los necesitados, pero no dejan de ser un grupo ultra, considerado como tal.

Además, Óscar Puente ensalza al Rayo Vallecano y dice que «si hay que ser de un equipo» más allá del de tu ciudad o infancia «ese es el Rayo» por sus ultras, por los cánticos de los aficionados radicales de ese equipo. No lo dice por cómo juega, ni por un futbolista favorito, ni siquiera por la labor social —que sí es real— que hacen los Bukaneros. Lo hace por los cánticos contra el presidente de Israel.