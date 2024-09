Gazzaniga evita una hazaña histórica del Girona en París

El Girona estaba en disposición de firmar un debut soñado en Europa ante el todopoderoso PSG. De hecho corría el minuto 90 y el 0-0 continuaba en el marcador, pero un error garrafal de Gazzaniga en el tiempo de descuento evitó una hazaña histórica del equipo gerundense. Nuno Mendes centró desde el costado izquierdo, el balón tocó en un defensa y en el bloqueo, el balón le pasó por debajo de las piernas. Drama total en París.

Como novedad en el once del Girona aparecía Stuani. Ya lo dijo Michel el pasado 1 de abril cuando el conjunto gerundense confirmaba matemáticamente la clasificación a la Champions League: Stuani iba a ser titular en el primer partido de la historia del club en Europa. «Es quizás el jugador más importante de la historia del Girona y lo sigue demostrando. El primer día del club en Europa llevará el brazalete de capitán», dijo el entrenador español. Pues dicho y hecho. El uruguayo llevó el brazalete de capitán en el Parque de los Príncipes.

El Girona no tenía nada que perder. El equipo español se presentó en el estadio parisino con personalidad y sin renunciar a su estilo. El de tocar la pelota desde atrás sin miedo a perder la pelota. Aunque el guión del encuentro lo iba a marcar el PSG. Porque si el Girona dominaba, o quería hacerlo, el equipo de Luis Enrique aún más.

Barcola, Vitinha, Fabián Ruiz, Dembélé, Asensio… Ese era el argumento ofensivo del PSG para el partido. Por ello, la posesión era para ellos durante los primeros instantes. Eso sí, el Girona no se iba a amilanar en ningún momento y de la mano de Tsygankov y Bryan Gil iban a generar todo el peligro del equipo español. De hecho, ocasiones como total no hubo. Pasado el minuto 30 de partido, el marcador seguía luciendo el 0-0 con la sensación de que el PSG contaba con un mayor peligro, pero con un Girona muy valiente. Chapó por los de Michel.

Locura tras el descanso

Y el primer disparo a puerta del partido llegó en el minuto 49 de partido. Sí, en el minuto 49. Y fue Fabián Ruiz con un disparo flojo, tímido y raso, por lo que Gazzaniga lo atrapó sin una mínima dificultad. Y la respuesta del Girona fue inmediata. Dos minutos más tarde, Stuani tuvo con su cabeza -como no iba a ser de otra forma- el 0-1, pero Safonov despejó hacia un lado. En el rechace Van de Beek lo intentó, pero Marquinhos despejó la pelota. Por los pelos el equipo español no se había puesto por delante.

Y de repente, el partido se volvió loco. Minuto 55 de partido y el encuentro se convirtió en un ida y vuelta continuo donde el Girona podría salir muy damnificado de ello. La tuvo Dembélé, despues Tsygankov, después Barcola… Y todo en un lapso de tiempo de tres minutos. Y para frenar este ritmo frenético, Michel dio entrada a Danjuma y Portu para sacar del verde a Stuani y Van de Beek.

Dembélé, el más peligroso

Parecía que este momento de ida y vuelta iba a parar en algún momento. La lógica lo hacía presagiar. Pero no. El PSG asediaba al Girona, pero el propio Girona salía a la contra con ganas e ímpetu. Eso sí, sin aparente peligro. Y era Dembélé el que tuvo en sus botas el 1-0 que podría haberle puesto la puntilla al equipo español. El ex del Barça se presentó solo ante Gazzaniga, pero quién sabe de donde salió Krejci en el punto de penalti para arrebatarle el balón. El francés no se lo podía creer.

Los últimos minutos del partido fueron para el PSG. El equipo francés embotelló al Girona en su área y lo intentó hasta la saciedad. Pero parecía que era el día que ni en dos partidos iban a hacer gol. Los de Michel defendieron como gatos panza arriba hasta el final del partido hasta que en el minuto 90 acabaron sucumbiendo ante el PSG por un garrafal error de Gazzaniga. Nuno Mendes centró desde el costado izquierdo, el balón tocó en un defensa y en el bloqueo, el balón le pasó por debajo de las piernas.