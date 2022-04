Garbiñe Muguruza ya está en la segunda ronda del Mutua Madrid Open después de superar en dos sets a la australiana Ajla Tomljanovic (7-5 y 6-2) en una hora y 36 minutos. No fue un debut sencillo para la española, como era de esperar, ya que venía de un mes sin competir. La pupila de Conchita Martínez se había tomado un descanso y no jugaba desde Indian Wells, pensando en poder jugar el Mutua Madrid Open donde el año pasado no pudo estar por culpa de una lesión.

Dos años después ha regresado a la Caja Mágica y lo ha hecho con una victoria muy sufrida ante una rival dura, que no dio su brazo a torcer hasta el último momento. El partido comenzó con break para Garbiñe en el primer juego, pero sus errores le costaron el contrabreak que ponía el 1-1. A partir de ahí, el choque transcurrió con mucha igualdad, con ambas tenistas manteniendo su servicio.

No sería hasta el undécimo juego cuando la séptima cabeza de serie lograría romper el servicio de la australiana para colocarse 6-5 y saque para cerrar el primer set. No fue fácil echarle el lazo a una primera manga muy igualada y marcada por los errores de la española. Empezó bien, con un 40-15 a su favor, pero un winner de Tomljanovic y un error de Muguruza pusieron el 40-40 en el marcador. A la tercera fue la vencida. Garbiñe necesitó tres bolas de set para apuntarse el primer set pero finalmente se lo adjudicó.

El segundo set estuvo marcado por los problemas físicos de la australiana. La ex fuera número uno del mundo se apuntó la primera rotura del set en el tercer juego. En el descanso la australiana se marchó al vestuario para ser atendida. Tras el mismo, Garbiñe Muguruza confirmó el break y logró una segunda rotura que sería decisiva a la postre. No obstante, Tomljanovic luchó hasta el final y le devolvió el break para reducir la ventaja a dos juegos (4-2).

La alegría le duraría poco a la australiana, ya que la número nueve del mundo puso la directa hacia la victoria y le endosó un nuevo break para servir para el partido. La tenista local tuvo que salvar hasta dos pelotas de rotura tras varios errores no forzados, pero reaccionó a tiempo, le dio la vuelta y cerró el partido a la primera. Con suspense y sufrimiento, Garbiñe celebró la victoria en su regreso a la Manolo Santana y ya espera rival en la siguiente ronda.