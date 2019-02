Encuesta: Vota los Oscars del fútbol

Ya puedes votar en nuestro particulares premios Oscars de la temporada. No es una encuesta al uso, hay premios para todo tipo de jugadores.

El fútbol ya ha celebrado sus diversas galas esta temporada como la entrega de premios del Balón de Oro, el FIFA The Best o los mejores jugadores de la UEFA del año. Sin embargo, desde OKDIARIO hemos querido dar la oportunidad a nuestros lectores que voten en nuestros particulares Oscars con algunas categorías que no suelen entrar en concurso para un total de 14. Disfruten de la encuesta.