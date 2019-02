El Chelsea no se rinde con Zidane y tiene un plan para convencerlo

El Chelsea va a recurrir la sanción de la FIFA de dos mercados sin fichar para tratar de lograr la cautelar. Así, el plan del club inglés es convencer a Zidane para que se siente en el banquillo 'blue' ofreciéndole 230 millones de euros para que fiche a quién quiera.

El Chelsea, que este viernes fue sancionado por la FIFA con dos ventanas sin poder fichar, publicó al instante un comunicado en el que explicó que actuó “de acuerdo a la regulación” con los fichajes de menores y adelantó que recurrirá la sentencia. Es decir, la intención del club inglés es lograr al menos la cautelar para poder acudir al mercado este verano, y de ello dependerá en gran medida la posibilidad de que Zidane se siente en el banquillo blue.

En Stamford Bridge no se rinden. Abramovich y su equipo quieren que el entrenador francés se haga cargo del Chelsea, pero no se antoja sencillo. En primer lugar, porque el galo interesa a otros grandes de Europa y no tiene ninguna prisa para tomar la decisión, sino que prefiere esperar y meditar muy bien qué hacer con su futuro. Y la reciente sanción de la FIFA no ayuda nada, pues Zidane, en el caso de aceptar el cargo de entrenador del Chelsea, pediría fichajes importantes.

Sin embargo, la entidad británica ya trabaja para recurrir la sanción y obtener la cautelar. El plan que tienen entre manos sería poner a disposición de Zidane 200 millones de libras -230 millones de euros- para que fiche a quien quiera en el mercado de verano. Una cantidad muy importante de dinero con la que se pueden firmar jugadores de gran nivel, algo que demanda el galo para hacerse cargo del equipo.

Si el Chelsea consiguiera salirse con la suya y logra la cautelar, realizaría un importante número de fichajes el próximo verano, y luego sí que se le prohibiría reforzarse durante los siguientes dos mercados. Según la prensa inglesa, entre los nombres que Zidane habría pedido al club estarían los de Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán; Isco, que está decidido a marcharse del Real Madrid; Alex Telles, lateral izquierdo del Oporto; o Koulibaly, central francés del Nápoles.