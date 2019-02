Velasco Carballo: “La política del VAR es la de mínima intervención… No queremos solucionar todos los errores de los árbitros”

Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha dejado claro que el VAR ha incrementado "la polémica porque se le culpa de cosas en las que no tiene la culpa porque no puede intervenir"

Carlos Velasco Carballo, ha asegurado este lunes en Barcelona que el VAR ha llegado al fútbol “para quedarse” y que ha incrementado “la polémica porque se le culpa de cosas en las que no tiene la culpa porque no puede intervenir”.

“La gente espera, por desconocimiento, que el VAR solucione hasta una falta al borde del área, y no fue para lo que se creó. Algunos imaginaban que iba a eliminar las polémicas y no lo hace sino que las incrementa porque se le culpa al VAR de algo que no tiene la culpa porque no puede intervenir en ello”, explicó.

De ahí que crea que la primera mejora que debe tener el VAR es “que se entienda”. “La primera mejora es que vosotros los periodistas, los jugadores, los entrenadores y el público lo entienda, es lo que sin duda va a ayudar más al VAR”, argumentó.

“El mejor piropo que escucho del VAR es que como en lo esencial e indiscutible funciona tan bien, la tendencia es que se quiere usar para todo o para mucho. Pero cuanto más abras ese campo, se podría romper la esencia del deporte y no se puede. El fútbol es tan bonito porque hay jugadores que fallan goles y árbitros que fallan, muy pocas veces”, apuntó.

“El VAR llega para quedarse”

Velasco Carballo, en la presentación del ‘World Soccer Congress’ que se celebrará en abril en Barcelona, fue claro en su defensa del VAR, la tecnología que ha ayudado a desarrollar y que ha llegado “para quedarse, sin ninguna duda”.

Él mismo tuvo cierto recelo al principio, como explicó, por temor a que acabara con la “fluidez” que es la “esencia” del fútbol. Pero, conociendo la tecnología de primera mano y viendo su implementación en cada vez más competiciones, está seguro de que esto no ha sucedido.

“Entrenadores, futbolistas, dirigentes, árbitros, pensábamos que no era buena idea porque nuestro deporte se base en la fluidez, en que no para, y donde las interrupciones romperían su esencia. Hay algunos errores, muy mínimos, que tienen su peso en el fútbol y hay unos segundos para ver si es claro y manifiesto. Se puso en práctica y tuve la suerte de participar en todos los eventos donde FIFA lo probó. Tres años atrás estamos aquí y hemos constatado que el terror que teníamos muchos no era tal”, celebró.

El excolegiado madrileño remarcó que el videoarbitraje para el juego “una vez cada tres o más partidos” y que “no ha corregido todos los pocos errores sino los pocos que son muy evidentes y sin discusión”. “El tiempo efectivo de juego ha aumentado en algunas competiciones y se ha hecho más justicia, porque en esos pocos errores ha habido una ayuda que ha hecho desaparecer el error”, resumió.

Por ello, consideró que los que imaginaron el “VAR ideal del futuro” estarían “orgullosos” de ver que las líneas rojas del momento son líneas verdes. “Los objetivos del VAR son beneficiosos para el fútbol”, zanjó.

De hecho, en su intento de aclarar para qué sirve el VAR, desveló que cuando se lo explica a los “nuevos árbitros”, estos “nunca responden bien cuando dicen que es para acertar en los penaltis”. “La respuesta es que es para prevenir que ciertos incidentes ocurran. Supone en teoría y práctica que conductas no apropiadas no sucedan. Es un radar de conductas”, advirtió.

Y, sobre nuevos árbitros, se mostró satisfecho con el anuncio del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en los Desayunos Deportivos de Europa Press, de crear un nuevo Centro de Excelencia Arbitral destinado a la formación de árbitros de todo el mundo. “Ese centro, una idea que hemos compartido Rubiales y yo, consiste en tener la humildad y la aspiración y ambición de ser un referente a nivel mundial en la formación arbitral”, explicó Velasco Carballo.

“Pensamos que el fútbol español es un referente a nivel mundial, nuestros futbolistas lo son y hay muchos niños que quieren ser iguales a nuestros futbolistas y entrenadores. Pero me he dado cuenta de que hay muchos niños y árbitros que tienen como ídolos a los árbitros españoles, e igual que somos líderes en formación de muchas disciplinas, ¿por qué no del arbitral?”, concluyó.