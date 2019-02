El Valencia se abona al último minuto en Copa

El Valencia se marcha con ventaja del Benito Villamarín tras remontar un 2-0 en contra. Loren y un golazo olímpico de Joaquín daban ventaja al Betis y se lo ponían muy cuesta arriba a los de Marcelino. Pero este Valencia es especialista en los últimos minutos. Cheryshev redujo distancias y Gameiro, poseído por el espíritu de Ramos, puso el definitivo empate a dos en el minuto 92. Un resultado que permite a los ches irse con una mínima ventaja para la vuelta el próximo 28 de febrero en Mestalla.

El Benito Villamarín se puso sus mejores galas para llevar en volandas a su equipo hacia una final de Copa del Rey. 14 años después han conseguido volver a unas semifinales del torneo del K.O. y por eso Setién puso toda la artillería de inicio, incluido Joaquín. Lo mismo hizo Marcelino, que sacó su mejor once con Rodrigo y Parejo liderando al equipo. Ambos tienen ante sí la oportunidad de pelear de nuevo por un título. El recibimiento de la hinchada bética a la llegada del equipo al estadio era una buena muestra de la importancia que tenía este choque.

Los de Setién salieron con fuerza en los primeros minutos. El Valencia estaba encerrado en su área. Lo esperado. El partido seguía el guión previsto para el inicio del choque. Marcelino sabía que el Betis saldría a intentar marcar en los primeros compases, por eso los ches esperaban su oportunidad para salir con peligro al contraataque. Aunque la posesión era del equipo local, no conseguían poner en apuros a Jaume. Encima una lesión de Bartra golpeaba al Betis y obligaba a Setién a sacar a Javi García.

Canales fue el primero en probar suerte pero el meta estuvo rápido para evitar el tanto. Tras el susto, el Valencia comenzó a desplegar sus armas, a salir rápido a la contra. Rodrigo tuvo la primera gran ocasión de los suyos tras un centro de Carlos Soler. Una acción muy similar a la del tercer gol contra el Getafe en Mestalla. Pero esta vez Joel sacó una mano providencial para evitar el gol. En el córner estuvo a punto de marcar Santi Mina. De nuevo el meta salvó a su equipo.

El partido era un toma y daca. Tras los buenos minutos del conjunto che llegaron las ocasiones para el Betis. Guardado tuvo la mejor, su tiro se paseó por delante de la portería che. Los dos apretaban, ninguno marcaba. Y cuando parecía que se irían con 0-0 al descanso apareció Loren para adelantar al Betis en una jugada ensayada. La acción ocurrió en el último minuto de la primera mitad, la última jugada, que hizo estallar de alegría al Villamarín.

La pizarra de Setién funcionó a la perfección y Marcelino se tiraba de los pelos. El Valencia tenía el partido controlado, el Betis prácticamente no había llegado pero la falta de entendimiento provocó que Gayà despejara a córner la jugada anterior al gol. Pese a todo, el objetivo del Valencia seguía siendo el mismo, marcar. La diana fue un duro golpe, pero los ches se levantaron y salieron en busca del empate en la segunda mitad.

Joaquín marca un gol olímpico

Otra vez, cuando mejor estaba el Valencia llegó el gol del Betis, el segundo. Joaquín anotó un gol olímpico que fue concedido por el VAR. Jaume la había sacado pero el balón había cruzado la línea claramente. Se le ponía muy cuesta arriba al conjunto de Mestalla y Marcelino movió ficha rápidamente. Sacó a Kondogbia y Gameiro por Coquelin y Gameiro.

Dos fallos le costaron dos goles. Jaume decidió no poner a nadie en el primer palo y Joaquín lo aprovechó. Además el meta estaba fuera de posición. Un fallo que no ocurre ni en infantiles. Pero el Valencia no se rindió, todo lo contrario. Seguían necesitando un gol para meterse en la eliminatoria. Los cambios dieron resultado, empezaron a apretar a arriba y un robo al borde del área terminó en el gol che.

Cheryshev y Gameiro ponen en ventaja al Valencia

Cheryshev metió al Valencia, de nuevo, en el partido y en la eliminatoria tras anticiparse a Junior en un centro de Gameiro. Acto seguido Quique Setién hizo debutar a Jesé. Con 2-1, el técnico verdiblanco le dio unos minutos al canario, que fue recibido con una gran ovación. Los dos equipos lo intentaba, pero eran los de Marcelino los que dominaban.

El extremo ruso tuvo el empate en los instantes finales, otra vez tras una buena conexión con Gameiro. Pero el balón se estrelló en el larguero. Lo estaba buscando el Valencia y al final, tanto va el cántaro a la fuente que se rompió. Ya en el tiempo de descuento el delantero francés, que vive un buen momento, batió a Joel para poner el definitivo empate a dos que permite a los ches partir con ventaja de cara a la vuelta. Otra vez en los últimos minutos, como ante el Getafe. Mestalla dictará sentencia.