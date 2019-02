El padre de Emiliano Sala: “No me lo puedo creer, esto es un mal sueño”

Horacio Sala, padre de Emiliano Sala, mostró su desconsuelo al conocer que han aparecido los restos del avión que trasladaba a su hijo en el Canal de la Mancha.

“No lo puedo creer, esto es un sueño, un mal sueño”, dijo este domingo a la televisión argentina Horacio Sala, padre del futbolista local Emiliano Sala tras ser informado del hallazgo de los restos del avión en que viajaba el delantero hace dos semanas desaparecido en el Canal de la Mancha.

Horacio Sala supuestamente se enteró por vía telefónica desde la ciudad argentina de Progreso, donde reside, de la información originalmente procedente de la oficina británica de investigación de accidentes aéreos (AAIB) sobre el hallazgo del avión.

Fue a través de una llamada de la televisión Crónica TV, pues el padre de Sala aseguró no haber tenido comunicación directa con el resto de familiares desplazados a Nantes (oeste de Francia), desde donde partió el 21 de enero el desaparecido avión hacia Cardiff (en Gales), donde Sala tenía previsto jugar en el equipo local tras ser transferido por 17 millones de euros.

“Me comunico todos los días con ellos (la familia) pero como no tengo WhatsApp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión”, comentó en voz baja Sala en la breve entrevista televisiva. Tras suspenderse originalmente las búsquedas submarinas, estas se habían reanudado este mismo domingo a instancias de la familia de Sala, que se desplazó a Nantes, aunque Horacio permaneció en Progreso.