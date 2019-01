Miku rompe a llorar al hablar de Venezuela: “Los hijos de los militares chavistas van con Ferrari a los restaurantes de Madrid”

El internacional con Venezuela y viejo conocido de la Liga, Miku, pasó revista sobre lo que está sucediendo en su país y se muestra partidario del cambio. Además afirma que ahora que tiene tres hijas toma muchas precauciones cuando va a Venezuela

Un viejo conocido venezolano de la Liga, Nicolas Fedor ‘Miku’ ha analizado la situación que atraviesa su país después de que Juan Guaidó se proclamara “presidente encargado” de Venezuela para apear a Nicolás Maduro del poder. El jugador, formado en la cantera del Valencia y que también pasó por Getafe y Rayo, explicó entre lágrimas la situación que se vive en el país sudamericano durante una entrevista concedida al programa de A Diario de Radio Marca.

“No hubo un golpe de estado ni se autoproclamó como se dice en España. El presidente está haciendo uso de una ley que está redactada, es legal. Todos los que estamos esperando para la mejora de nuestro país esperamos que tengamos apoyo internacional. Creo que el gobierno español se acabará pronunciando“, explicó el delantero que actualmente milita en el Bengaluru FC de la Superliga de India.

Además condenó que el régimen de Maduro se ha enriquecido a costa del pueblo y dice que cree que todo puede ir a peor: “El régimen anterior ha hecho cosas buenas, no voy a mentir, pero se les fue de las manos y se han enriquecido. Vivo en Madrid y los hijos de militaristas chavistas van aquí con Ferrari y van a restaurantes con el dinero del pueblo, el que no va a Venezuela no sabe lo que ocurre. Yo que voy a menudo puedo decir que la situación es dramática”.

“Tristemente me parece que va a ser el desenlace. Las protestas están siendo muy grandes, me dicen allí que ‘si no corremos, nos disparan con balas de verdad y a matar’. Ellos saben que pueden ir a la cárcel, hay un grave error en Venezuela y es que la guardia nacional está militarizada. Durante 20 años ha sido así”, sentencia. A Miku le costaba articular dos palabras seguidas, debido a la pena que siente por todo lo que está sucediendo en su país.

El ex jugador de Valencia, Rayo y Getafe, entre otros, también le dedicó unas palabras a Maradona por apoyar al régimen de Maduro. “Como deportista es imposible juzgarlo porque lo consiguió todo y fue un ídolo. Lo que pasa en Venezuela es que hay mucho dinero y, cuando la gente tiene poca moral, te compran muy rápido. No lo sé, pero al final opinar desde fuera no es fácil. Le invitaría a vivir en un barrio venezolano y que opine. Es fácil hacerlo desde Dubái o México sin estar ahí. Todo esto es una tapadera. Aquí un día el pollo vale 2.000 y al día siguiente 5.000“.

En última instancia contó su experiencia personal y si alguna vez le había sucedido algo. Asegura que cada vez que va a Venezuela toma muchas precauciones con sus hijas: “Ahora que tengo niñas sí que cambia todo, la percepción. Tomo muchas precauciones cuando voy. Nosotros nos manejamos porque crecimos allí y sabemos por dónde moverse. Mis niñas son las tres madrileñas y están acostumbradas a otra cosa. Les cuesta cuando les digo ‘no bajes la ventana, no te asomes, vámonos rápido o no hables con nadie en el centro comercial‘”.