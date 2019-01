Villarreal – Espanyol: Resultado, resumen y goles (2-2)

Resultado, resumen y goles del partido entre el Villarreal y el Espanyol El Espanyol comenzó ganando 0-2 y el Villarreal lo remontó en los últimos minutos

Villarreal y Espanyol firmaron tablas en el duelo celebrado en el Estadio de la Cerámica. Los de Luis García Plaza despertaron a tiempo para remontar un partido que se les había puesto muy cuesta arriba, ya que perdía por 0-2. El cuadro visitante se adelantó en el minuto 14 con un disparo cruzado de Sergi Darder, que les ponía el partido muy de cara.

Los de Luis García Plaza intentaron buscar el gol del empate sin éxito. A falta de 20 minutos para el final del partido, Álex López puso el 0-2. Ese gol parecía definitivo y suponía un golpe a la eliminatoria, que se le ponía muy de cara a los pericos. Pero este Villarreal no está muerto hasta que el árbitro no pita el final y no bajaron los brazos en ningún momento. En el minuto 85 Ekambi recortaba distancias y permitía soñar a los castellonenses.

Pasaban los minutos y los locales seguían necesitando al menos un gol para igualar el encuentro. Se acercaba el final y todo parecía indicar que los de Rubi se llevarían la victoria. Entonces apareció Carlos Bacca para empatar el partido en el minuto 89, con un gol que permite al Villarreal seguir soñando con estar en cuartos de final de la Copa del Rey.