Luis Enrique: “Si tengo que hacer una valoración estoy muy satisfecho”

Luis Enrique ha decidido hacer balance de 2018 en una entrevista concedida a los medios de la RFEF. El asturiano se hizo cargo del equipo nacional tras el Mundial de Rusia y sus primeros meses como entrenador del conjunto de todos han tenido luces y sombras.

“Después de los dos primeros partidos todos esperábamos estar en esa Liga de las Naciones, en la Final Four pero al final vimos lo que sucedió. El grupo era muy difícil y nosotros también cometimos errores, no hay ninguna duda, pero si tengo que hacer una valoración general de lo que yo había visto antes, de los conceptos que hemos trabajado, de las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en el proceso de cambiarlas, estoy muy satisfecho, muy contento de la actitud de los jugadores que para mí es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro. La idea es seguir mejorando, no autolimitarnos por el hecho de que tengamos poco tiempo para trabajar con los jugadores, son jugadores de alto nivel, acostumbrados a cambiar y jugar en diferentes sistemas. Esa es la idea, hacer partícipe al jugador de este proceso y entre todos ser mejores”, explicó.

Por otro lado, comentó como se gestó su fichaje por la Selección: “Me llamó el presi y me dijo que quería reunirse conmigo urgentemente, que si estaba interesado. Sí que es cierto que yo siempre me he pronunciado que me gustaría entrenar a la selección, nunca sabes cuando vas a a tener la oportunidad y coincidió en este momento. Superilusionado desde el principio, sí que es un cambio grande pero a mí me gusta. Tengo facilidad para adaptarme a las situaciones que se den, tengo mucho más tiempo para trabajar sin los jugadores, para trabajar en la preparación de los partidos, en la competición”.

Luis Enrique también habló de su principal reto, la Euro 2020. “Hay rivales potentes, en nuestro grupo tenemos una selección como Suecia que llegó más lejos que España en el anterior Mundial, quedó eliminada con Inglaterra. Es una selección de un nivel parecido al nuestro, de hecho creo que está delante en la clasificación de la FIFA. Estamos en lo de siempre, como profesional no puedo pensar que son inferiores a nosotros, lo tenemos que demostrar en un terreno de juego y eso ya es más complicado. Futbolistas que han vivido situaciones que siendo favorito sus equipos pierden o con la selección cuando una inferior gana a la favorita ha sucedido, sucede y sucederá. ¿Qué vamos a intentar nosotros? Que no nos pase. ¿Qué vamos a intentar nosotros? Dar una imagen potente que nos acerque a lo que queremos dar en la próxima Eurocopa si somos capaces de clasificarnos que espero que sí”, comentó.

Recuerdo de futbolista

El entrenador también desveló sus primeros recuerdos de la Selección. “El primer recuerdo como niño de la selección fue el 12-1 de Malta vivido al máximo y un partido muy especial. Como muy sportinguista que soy y que era en aquellos años como crío, cada vez que iba a la selección Eloy o cualquier jugador importante”, dijo el técnico.

Luis Enrique también habló de su recuerdo como jugador de España: “El recuerdo de estar con la selección y de vivir algo muy diferente, algo a lo que no estaba acostumbrado, algo que no podía imaginar unos años antes y la realización de un sueño. El ambiente que se vivía en la selección era muy especial”.

Por último, hizo balance de esa etapa: “Nosotros fuimos la generación que no pasó de cuartos en los mundiales pero creo que en momentos determinados el factor suerte no jugó a nuestro favor. Fuimos eliminados de manera inmerecida en algunas de esas ocasiones. Me gustaría pensar que quizás pudimos poner algo para el éxito futuro de las otras generaciones. Estoy muy contento y muy satisfecho de lo que hice en la selección, de como competimos y cuando uno tiene la sensación de que ha dad todo, ningún reproche”.