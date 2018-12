Así están las apuestas del Mundial de Clubes 2018

La final Real Madrid-River Plate es la gran favorita y el equipo de Solari es el mejor colocado para llevarse el título

El Mundial de Clubes 2018 llega a su fin y lo hace con sus dos últimos partidos. El primero de ellos dará a conocer quién es el tercer y el cuarto clasificado, para ello, River Plate se enfrenta a Kashima Antlers. Después se disputará la gran final, entre el Real Madrid y el Al-Ain de Emiratos Árabes. Pero, ¿cómo están las apuestas de estos encuentros? En ambos encuentros hay dos claros favoritos, que se corresponden con los que -a priori- deberían de haber sido los contendientes en la final. Sin embargo, River no cumplió y tendrá que pelear por una amarga tercera plaza.

En todo caso, los argentinos son favoritos para conseguirla, pues su victoria en los 90 minutos reglamentarios se paga a 1’75 euros por euro apostado, mientras que la victoria de Kashima, campeón asiático, está a 4’33. Por otro lado, que ambos conjuntos se van a la prórroga cotiza a 4’00. Que quedan finalmente terceros, independientemente de si lo hacen en el tiempo reglamentario o en el extra, está a 1’44, mientras que son los nipones quienes lo consiguen se paga a 2,62.

Para la gran final, no hay dudas. Todo lo que no sea que el Real Madrid gana sería un fracaso. Los blancos son muy favoritos y su victoria a los 90 minutos cotiza a 1’14 euros. El Al-Ain no debería ser rival para el vigente triple campeón del mundo y que busca en el Zayed Sports City Stadium revalidar también por tercer año consecutivo su corona de campeón. La victoria del campeón emiratí está a 17’00 euros, mientras que el empate al término de los 90 minutos se paga a 8’50 euros.

Es aquí donde aparecen grandes cuotas. Los blancos ya saben lo que es irse hasta los 120 minutos en un campeonato del mundo. Lo hicieron en 2016 frente al Kashima japonés, donde lograron la victoria finalmente por 4-2. Que se dé la misma situación y los de Solari terminen haciéndose con el título tras la disputa de la prórroga está a 15’00 euros, mientras que el vencedor de la prórroga sea el Al-Ain cotiza, nada menos, que a 51’00 euros.

Si de primeras queremos apostar por que habrá tanda de penaltis, esta se paga a 21’00 euros. El resultado de la lotería también es jugoso para los apostantes, a la par que poco probable, siendo sinceros. La victoria del Real Madrid en penaltis se cotiza a 34’00 euros, mientras que el campeón del mundo al término de esta es el Al-Ain está a 41’00 euros.

Si para evitar sufrimientos y cábalas, lo que deciden es apostar a que el Real Madrid termina siendo campeón del mundo por séptima vez en su historia al término del partido, dure lo que dure, esto cotiza a 1’07 euros. Por su parte, la sorpresa del Al-Ain está a 9’00 euros.