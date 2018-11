Sergio Ramos, sobre Asensio: “A los jóvenes no hay que llenarles la maleta de piedras”

Sergio Ramos habló en la rueda de prensa previa al partido que disputarán Croacia y España de la Liga de las Naciones España tiene que ganar para estar en la Final Four de la Liga de las Naciones

España disputa su partido más importante desde el pasado Mundial de Rusia y por ello Sergio Ramos dio la cara en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de las Naciones que la selección disputará contra Croacia en Zagreb. Minutos después de aterrizar en la capital croata, el capitán hizo un repaso a todo lo acontecido durante las últimas horas y a lo que le espera al combinado nacional ante un cuadro balcánico con ganas de venganza tras el 6-0 de Elche.

El regreso de Jordi Alba

“Yo creo que no hay que ir más allá. Siempre lo he dicho, para mi es uno de los mejores del mundo y es una alegría… mantenemos una grandísima amistad desde hace años. Siempre que vuelven compañeros y amigos es una alegría. Está rindiendo a un nivel altísimo y es un buena noticia porque nos puede dar cosas positivas a la selección”.

Palabras de Asensio

“Tampoco voy a valorar la opinión de lo que dice cada jugador porque no sería oportuno. En su día ya lo dije, a los jóvenes hay que dejarle que disfruten y no llenarle la maleta de piedras. Hay jugadores veteranos que tenemos que rendir al máximo nivel y los no tan joven tienen que ir poco a poco demostrando. Ojalá todos rindamos al nivel y así no habrán problemas”.

Novedades en defensa

“Los he visto muy bien. Son jugadores que quizá no han tenido la oportunidad de venir tantas veces y la competencia es muy buena. Que haya variedad en las convocatorias es bueno para que todos saquemos nuestra mejor versión”.

Sus goles con España

“La labor de un defensa es defender y si encima puedes meter goles, pues mucho mejor. A nivel personal es muy gratificante porque en el fútbol sólo se recuerdan los goles y en mi caso he tenido la oportunidad de hacerlo con mucha frecuencia. La estrategia está dando sus frutos independientemente de que sea yo u otro compañero el que los metas. Después de tanto tiempo y tantos goles, al menos que la gente sepa que no es casualidad”.

Ataques de la afición croata a España

“No mezclaría el deporte con la política. Lo más idóneo será seguir en la misma línea. Cuando más gente haya en un estadio, a mí como jugador me encanta. Me hubiese gustado tenerla a favor pero también disfrutar del partido sin que hay violencia que manche la imagen del fútbol”.

Críticas del Bernabéu

“No, para nada. Nunca he dicho que fueran injustas. Cuando el Bernabéu te da un toque de atención es que puedes dar más. Siempre han pitado a las leyendas y siempre tienen razón. Siempre es mejor jugar con el público a favor. ¿Silbidos? Si lo pongo en la balanza y en 14 años me han pitado un día… me doy por satisfecho. Si el halago no me ha influido, la crítica no me va a llevar a tocar fondo, es algo con lo que hay que vivir”.

Modric y “la memoria corta”

“Sí, sí, la memoria es corta. En el fútbol no puedes vivir del pasado y tienes que demostrar día a día. Cuando ciertos jugadores no estén, la gente ya valorará. Es así para todo”.

Críticas de compañeros de profesión

“Bueno, lo dije en la última rueda de prensa. Hay gente que por su frustración u otros motivos… no seré yo quien le conteste. El tiempo pone cada uno en su sitio, ni a Lovren ni al que quiera ganarse tres portadas. Yo soy como soy y eso no va a cambiar. Algunos se intentan beneficiar de eso gracias a mí. Que estén ahí por lo que hace cada uno en su profesión”.

Halagos de Luis Enrique

“A mi me alegra de los que saben mi dedicación hablen como creo que es justo. Al final hay gente que puede tener una opinión u otra pero no conocen nuestra dedicación. Es muy gratificante que los entrenadores que he tenido tengan palabras de reconocimiento. Después hay rachas en los que puedes estar mejor o peor. He tenido muchos tipos de entrenadores y siempre he estado intentando meter el pie en el fango el primero. Invitaría a todos esos que hablan sin saber a pasar un día conmigo para conocer dedicación que tengo. Tengo mucho que contar que ya aparecerá en un futuro”.

¿Por qué te señalan a ti?

“De los pitos creo que ya he dado las respuestas oportunas. Quizá, los que más tiempo llevamos la presión recae sobre nosotros. Asumo la crítica y el toque de atención, no me lo tomo a lo personal. Siempre es bueno un toque de atención para cambiar las cosas y rendir mejor. ¿El partido de mañana? Como futbolista es un partido único, sabiendo que tenemos la posibilidad de jugar una Final Four. En Elche hicimos muchas cosas bien que nos sirven de ejemplo para mañana”.

Amenaza Modric

“La obligación del entrenador es intentar poner encima de la mesa todo el potencial de la selección que tenemos enfrente. Croacia tiene jugadores de talla muncial: Modric, Rakitic, su defensa que es de las mejores del mundo, y sobre todo, el bloque. Los dos dependemos de nosotros mismos y es el día en el que los espectadores disfrutarán con este partido”.

Isco y Asensio

“Son dos grandísimos jugadores y la verdad es que bueno, Isco viene de una operación grave y alcanzará el ritmo: la calidad y el talento lo seguirá manteniendo. Poco a poco iremos viendo la mejor versión de ambos. Nosotros estamos en la obligación de rendir al mejor nivel para que cuando el míster tire de la amplia baraja de jugadores estemos bien. Esperemos ver la mejor versión de Isco y Asensio por delante”.