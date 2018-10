Maradona se lleva la contraria a sí mismo: “Messi es el más grande del mundo”

Diego Armando Maradona ha vuelto a hablar de Leo Messi. En concreto, quiso rectificar a su manera las palabras que pronunció sobre el argentino hace unos días. El ex seleccionador de Argentina dijo que no había que endiosarle más porque “es inútil querer hacer un caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”. Ahora quiere rectificar esta afirmación.

“Yo sé quién es Leo. Yo sé que es el mejor jugador del mundo. Que si van al baño 20 jugadores, yo nunca nombré a Lionel Messi. Nunca nombré a Lionel Messi. Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden. No pueden. La amistad que yo tengo con Lionel es más grande que todo lo que puedan escribir. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo“, aseguró El Pelusa, que en los últimos meses no deja de ser noticia.

Hay que recordar que, además de estas palabras públicas, el abogado del ’10’, Matías Morla, ya salió al paso para comunicar que el ahora entrenador del Dorados de Sinaloa iba a llamar al crack del Barça para pedirle disculpas por unas palabras que, según el letrado, fueron malinterpretadas.