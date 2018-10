Mourinho aguanta el pulso y pide refuerzos al United

Según "The Sun", José Mourinho se reúne este jueves con Ed Woodward para que le confirme su continuidad y, una vez hecho, pedir refuerzos en enero Milan Skriniar y Alessio Romagnoli son los dos objetivos que quiere fichar el de Setúbal

El técnico del Manchester United, José Mourinho, vive sus días más tensos desde su llegada al banquillo de Old Trafford. El de Setúbal pretende seguir en el cargo lo que queda de temporada e intentar levantar el vuelo tras un mal inicio en la Premier y para ello ha pedido dos refuerzos en el próximo mercado de invierno: Alessio Romagnoli y Milan Skriniar.

El Manchester United se sitúa en el puesto séptimo y a siete puntos de la cabeza de la tabla en la que se encuentran empatados Manchester City, Chelsea y Liverpool. La situación es realmente complicada para José Mourinho, aunque el último partido antes del parón por selecciones en el que los red devils remontaron ante el Newcastle hicieron que la herida no fuera aún mayor.

The Special One confía en remendar la situación y que el United vuelva a estar en el lugar al que acostumbra, pero convivir con la presión constante y el runrún de su posible destitución complica los días al de Setúbal. Según el diario The Sun, aprovechando que ahora no hay Premier League, Mourinho se va a reunir con Ed Woodward con dos objetivos: uno, que le aseguren que va a seguir en el puesto; y, de ser así, dos, pedir refuerzos en enero.

El portugués vio cómo en verano no fueron atendidas sus peticiones de fichajes para reforzar la plantilla y mostró públicamente su enfado. Ahora no está dispuesto a que ocurra lo mismo y sitúa a dos defensas de la Serie A como piezas fundamentales para salvar al United – y a sí mismo-: Alessio Romagnoli, jugador del Milán, y Milan Skriniar, del Inter.

Pretendidos por varios clubes

Tanto Romagnoli como Skriniar son dos defensas de primera clase. Ambos son jóvenes y tienen un valor de mercado similar, en torno a los 45 millones de euros. Los principales clubes europeos están pendiente de ellos, aunque sus respectivos clubes no parecen dispuestos a dejar salir a sus perlas.

Mourinho confía en convencer a Woodward en esta ocasión porque ambos podrían encajar en los planes del United ya que se trata de jugadores jóvenes con una buena relación calidad-precio. Pero no va a ser tarea fácil ya que otros clubes tratarán también de tantear su fichaje.