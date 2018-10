Luis Enrique: “No tomo decisiones por motivos personales”

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación para dar explicaciones sobre la lista de convocados que ha desvelado para los partidos que medirán a España ante Gales e Inglaterra. El combinado nacional disputará un amistoso el día 11 en Cardiff y se enfrentará a los Pross en partido oficial en el Benito Villamarín el 15 de octubre. La selección española se juega lograr la clasificación para la final four de la Liga de las Naciones ante el equipo inglés.

Ausencia de Diego Costa

“Si está lesionado ya es un jugador que no tiene interés. Como seleccionador es la primera vez que me sucede lo de las bajas. Cuando pasa esto lamento las ausencias, pero valoro lo que me pueden dar otros jugadores. Esto abre la competencia y que no se duerma nadie. Pasó con Iago Aspas. Veo cosas positivas al hecho innegable de que una lesión siempre es algo malo”.

Joaquín

“A nivel deportivo está a un grandísimo nivel. Claro que podría estar y si viene nos lo pasaríamos mucho mejor”.

Jordi Alba

“No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista. “.

Lateral derecho

“Azpilicueta juega de lateral derecho y puede jugar de central. Jonny también jugó en el lateral derecho varios partidos. Pero es que da igual, me puede inventar un lateral”.

Paco Alcacer

“Conozco muy bien a Paco. En el Barcelona no dispuso de minutos y eso siempre afecta. Ahora en el Dortmund está jugando y tengo la posibilidad de ver jugadores en esa posición porque tenemos bajas”.

Baja de Isco

“Es una de las cosas que hemos estado pensando estos días. Su baja es muy difícil de suplir. Tenemos jugadores de un perfil parecido que pueden hacer un poco su rol. Ceballos podría hacer un poco de Isco, también Asensio. Incluso, Iago Aspas. Estoy abierto a barajar cualquier concepto que le aporte un beneficio al equipo”.

Cualidades de los delanteros

“Cuando no hay dos jugadores iguales, lo que valoras es que sean buenos en todas las parcelas del juego. Tienen que saber atacar, porque son delanteros, y también tienen que saber defender”.

Crecimiento de Rodri

“En la primera rueda de prensa ya le comparé con Busquets. No hay que abusar del elogio por debilita, pero me consta que es muy profesional. Puede llegar a su nivel y puede superarlo. Aunque Sergio todavía tiene mucho futuro por delante”.

Koke

“Si está en la lista es porque ha hecho méritos para estar. Es importante en su club y en la selección lo ha sido y lo es. Yo estoy abierto a que los jugadores me sorprenda. Tengo la oportunidad de trabajar con él durante esta semana y tiene abiertas las puertas de estar aquí mucho tiempo”.

Motivos personales

“Siempre he dejado a un jugador fuera por motivos deportivos. Hay jugadores que se han merecido estar, pero sólo puedo llevar a 23”.

Cambios

“El calendario es completo y nosotros valoramos las cargas de los jugadores. El amistoso me va a dar la oportunidad de probar cosas. El partido vital y clave es el de Inglaterra y en el de Gales probaré cosas”.

Vuelta al Bernabéu

“Visito los palcos. El trato fue exquisito, me encontré con ex compañeros y fue un recibimiento maravilloso. Es un placer ir a cualquier campo”.

Un sólo jugador del Barcelona

“Nadie me dice nada de esto. La gente lo que quiere es que gane la selección. Cualquiera puede analizar el número de jugadores que hay de cada equipo, pero yo sólo veo jugadores de la selección española”.

Sergio Ramos

“No he hablado con Ramos. He leído las declaraciones de Lopetegui y me parece maravilloso. Hay que cuidar a los jugadores en una temporada con muchos partidos. Cada entrenador estima oportuno cuando lo puede hacer. A mi me preocupa el calendario, pero esto no se puede cambiar. Hay que aceptarlo”.

Ausencias

“Si digo todo lo que pienso estaríamos aquí mucho tiempo. Al final este es un cargo público en el que represento a la selección y a la Federación. Intento gestionar de la mejor manera posible a los jugadores y a mis ayudantes. Sólo busco lo mejor para mi equipo”.

Marc Bartra

“Es un jugador al que conozco y, posiblemente, en esta lista es al que mejor conozco. Lo está haciendo muy bien en el Betis, pero tiene que seguir puliendo cosas”.

Morata

“Puede ser que tenga minutos o puede ser que no. Yo pensaba que iba a jugar y al final no lo hizo. Ya se verá”.