Mbappé desata los rumores tras cenar con la plantilla del Chelsea

Kylian Mbappé acudió a la gala de los premios The Best, donde no estuvieron ni Cristiano ni Messi, celebrada en Londres el pasado lunes. El delantero del Paris Saint Germain fue uno de los elegidos en el mejor once del año para la FIFA. Tras la misma, el futbolista francés decidió irse a cenar con algunos jugadores del Chelsea al restaurante Babbo que tienen David Luiz y Willian en la capital inglesa.

Pese a que en la gala también estaban presentes otros jugadores del PSG como Buffon, Neymar y Dani Alves o incluso de la selección francesa como Pavard, Pogba y Varane optó por irse con Hazard, Willian, N’Golo Kanté, David Luiz e incluso el ya ex jugador del cuadro blue Didier Drogba. El central brasileño subió la instantánea a su perfil de Instagram y el del restaurante.

Nada más colgarla en las redes sociales, la imagen se hizo viral y comenzó a desatar todos los rumores sobre un posible traspaso al club londinense. Al parecer los jugadores habrían intentado convencerlo para que fiche por el equipo que dirige Maurizio Sarri. Aunque no son los únicos interesados en el delantero, ya que el Real Madrid también tiene su nombre apuntado en la agenda.

Sin embargo, a día de hoy se antoja muy complicado que el campeón del mundo abandone París. Allí se está consagrando como uno de los mejores delanteros del mundo. Además, el club que preside Nasser Al Khelaifi no está dispuesto a soltar a su estrella, una joya que ficharon en verano de 2017 y a la que no tienen pensado vender a cualquier precio. Mbappé tiene solo 19 años y ya se ha convertido en una de las referencias a nivel mundial, más aún después de la gran Copa del Mundo realizada con su selección con la que se proclamó campeón.