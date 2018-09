Sólo Griezmann o Mbappé pueden dejar sin Balón de Oro a Modric

El dúo francés es candidato a dejar sin el otro gran título individual al croata del Real Madrid Desde 2004 no existe precedente con ganador diferente en los dos grandes títulos: Balón de Oro y The Best

Esta temporada se podría dar un caso excepcional a tenor de cómo han transcurrido los últimos años deportivos y quiénes han ocupado los asientos del Olimpo futbolístico. Cristiano Ronaldo y Leo Messi llevan una década repartiéndose el butacón de mejor jugador del mundo –incuestionable por otro lado–. Luka Modric se ha encargado de destronar a los dos astros este curso alzándose con el premio The Best y podría generar un nuevo precedente: que el premio The Best y el Balón de Oro recaigan en diferentes futbolistas.

La pasada temporada ha tenido a notables protagonistas, sobre todo con un Mundial 2018 de Rusia que ha hecho despuntar a un gran número de figuras que ya venían golpeando a la puerta de Cristiano y Messi con anterioridad. Tras el título otorgado a Modric, tras levantar su tercer Champions League consecutiva y ser comandante general de una Croacia que llegó hasta la final de la Copa del Mundo, ahora es el turno del Balón de Oro y ahí las quinielas no están tan destacadas a favor del balcánico.

Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, tras sus temporadas con sus respectivos clubes y el titánico Mundial realizado con la consecución del título siendo capitales en él, están a la par con Modric por llevarse el esférico dorado. De hecho, en France Football, la revista francesa que organiza el premio, deslizan la posibilidad de que alguno de los dos franceses esté ya por delante del croata en la carrera de votos para levantarlo, aunque todas las quinielas apunten al jugador del Real Madrid como el ganador.

Este podría sentar un precedente inédito en las últimas temporadas, que el ganador del Balón de Oro no sea el mismo que el The Best –anteriormente FIFA World Player–. Cristiano Ronaldo y Leo Messi llevan una década de reinado repartiéndose títulos, aunque antes de ellos también hubo líderes incuestionables como los casos de Kaká en 2007, Cannavaro en 2006 o Ronaldinho en 2005. Es en 2004 cuando se dio el último precedente con diferente ganador. Aquel año, el ucraniano Andriy Shevchenko levantaría el Balón de Oro y el FIFA World Player se lo llevaría el ya mencionado Ronaldinho. Han pasado 14 años desde aquella división entre uno y otro premio, ahora podría repetirse.