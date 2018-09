Ronaldo: “Voy a ponerme en forma para entrenar con los chicos”

Ronaldo, nuevo dueño del Valladolid, quiere aportar su granito de arena entrenándose con los jugadores del conjunto pucelano

Ronaldo concedió una entrevista a El Norte de Castilla, donde, obviamente, fue preguntado por todo lo que rodea a la actualidad del Real Valladolid, club del que se convirtió en su dueño hace unas semanas.

El ex del Real Madrid, Barcelona, Inter o Milan, entre otros, quiere aportar su grano de arena al equipo desde el terreno de juego también. “No he venido a jugar ni estoy en forma para eso. Empezaré a entrenarme y ponerme en forma para entrenar con los chicos y aportar un poco en el área técnica, siempre de acuerdo con el míster, si me lo permite”, respondió Ronaldo Nazario.

Su verdadera función estará en los despachos, ya que es el nuevo dueño del Valladolid, aunque hubo otros equipos que se ofrecieron. “Me han llegado ofertas de otros clubes. Estuve con Carlos Suárez hace diez meses, aunque en aquel momento no me interesó, me asustaba un poco la deuda, pero luego hemos vuelto a hablar y hemos llegado a un acuerdo”, reconoció.

Por otro lado, negó por completo su relación con algún fondo de inversión que le haya ayudado a adquirir el Real Valladolid. Lo que si reconoció es la mezcla existente entre fútbol y negocio. “No voy a ser tan hipócrita de decir que no me interesa el negocio. Se trata de conseguir el máximo dinero para el club, para mejorar en todos sus aspectos”, aseguró Ronaldo. “Pero no es lo primero. Mis ilusiones deportivas están por encima de todo, sobre todo porque no es solamente jugar con el dinero, sino que juego con la ilusión de millares de personas”, comentó.