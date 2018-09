Cristiano se fue llorando tras ser expulsado injustamente

Cristiano Ronaldo se marchó expulsado injustamente en su estreno en la Champions League con la Juventus, por una supuesta agresión a Jeison Murillo. El central cayó desplomado en una pugna con el futbolista portugués mientras entraba al área.

Las imágenes no son del todo esclarecedoras, pero todo hace indicar colombiano exageró o fingió una agresión. El árbitro alemán Felix Brych, que no estaba a pugna entre los jugadores, actuó a instancias de su juez de línea, quien intuyó una agresión que no fue tal.

Los jugadores del Valencia siguieron el teatro a su compañero Murillo, con el guardameta Neto abandonando la portería realizando múltiples aspavientos. Tras montarse una trifulca en el área, el árbitro germano se acercó al juez de línea para corroborar la acción y acto seguido le mostró la cartulina roja al 7.

“Pero si no he hecho nada, absolutamente nada”, decía Cristiano Ronaldo entre lágrimas al árbitro. El luso se retiró del campo destrozado. Corría el minuto 29 del encuentro, la Juve se quedaba con uno menos por expulsión de su estrella. Cristiano se marchaba entre desolado del césped de Mestalla, no podía creer que el árbitro le hubiese mostrado la roja por esa acción. El delantero portugués estaba muy afectado y no podía parar de llorar mientras embocaba el túnel de vestuarios. Ni el consuelo de Marcelino pudo detener su rabia.