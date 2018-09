Mbappé rechazó al Chelsea en 2012: “Dentro de cinco años tendrán que poner 50 millones para ficharle”

La trayectoria de Kylian Mbappé pudo dar un importante giro en 2018, cuando el actual jugador del Paris Saint-Germain contaba con sólo 13 años. El Chelsea llamó a la puerta del jugador e incluso le invitó a su centro de entrenamientos para hacer una prueba, pero tras un primer rechazo, la madre de Mbappé se negó a regresar a Inglaterra.

El ex ojeador del Chelsea, Serge Daniel Boga, habló en Goal y desveló los motivos por los que el ariete no fichó por el equipo inglés. “Realizó una prueba y no acabó de convencer porque no aportaba mucho sacrificio defensivo. Entonces pidieron a su madre que volviera para realizar una segunda prueba y ella se negó”, aseguró.

“Mi chico no volverá, o le fichan ahora o dentro de cinco años tendrán que poner sobre la mesa 50 millones de euros para contratarlo”, dijo entonces la madre de un Mbappé que militaba en un club humilde como el Bondy, de los suburbios de París.

El ojeador reconoció que los integrantes del staff de cantera del Chelsea querían volver a analizar al joven Mbappé. “Defensivamente todavía no había llegado. Cuando recibió la pelota fue increíble, pero sin la pelota no trabajó mucho”.

“Él es el tipo de jugador que todos quieren ver jugar, tiene todo lo necesario para un jugador moderno y seguir siendo uno de los mejores durante 10 años”, zanjó Boga, reconociendo un error que puede acabar siendo histórico del Chelsea.