Rakitic: “No me quedo en el Barça por dinero, pero un detalle nunca viene mal”

Rakitic ha declarado en una entrevista a 'Sport' que "no hay equipo en el mundo que me pueda dar más que el Barcelona" También dejó claro que espera un "detalle" de la directiva

Rakitic seguirá siendo jugador del Barcelona después de que el PSG le hiciera una suculenta oferta a pocos días del cierre del mercado y, después de confirmar que seguirá siendo jugador culé, ha dado los motivos por los que dijo “no” a la propuesta parisina. Y es que el croata ha dejado claro en una entrevista concedida a Sport que no se quedó por dinero pero espera un detalle de la directiva.

“No hay equipo en el mundo que me pueda dar más que el Barcelona, a no ser que sea dinero”, ha apuntado el jugador que también ha querido dejar claro que si que espera que los directivos del club catalán toquen su contrato.”Sé que el club cuida mucho de sus jugadores y tengo confianza en que el presidente me va a llamar pronto”, apuntó.

Además, también dejó claro que: “Lo más importante es que Bartomeu sabe que yo estoy aquí como en casa. Es verdad que un detalle nunca viene mal, sinceramente. Pero no porque sí, me gustaría que si llega ese momento, que sea porque me lo merezco, porque lo crean de verdad”.