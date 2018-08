Mou se queda… con Zidane a la espera

La tensa relación del portugués con el Manchester United podría abrir la puerta al francés

Son momentos difíciles para José Mourinho en Old Trafford. El técnico portugués no está pasando por su mejor momento desde que llegó al banquillo del Manchester United. Tras un verano en el que sus peticiones no llegaron, su relación con Ed Woodward, director ejecutivo de los Red Devils, ha llegado a un punto muy delicado, con la posibilidad de su renuncia en el aire.

La relación con Woodward se enfrió en el último mes por las exigencias de Mourinho en materia de fichajes. El luso consideraba que sin fichajes, la temporada iba a ser muy larga. Pedía la contratación de un central de primer nivel que nunca llegó, algo que despertó la ira del técnico en alguna que otra rueda de prensa. Han sido pocos los refuerzos que han llegado a Manchester este verano y eso ha creado recelo en el entrenador.

De hecho, se especuló en las últimos días con la posibilidad de que desde el Manchester United se estaba buscando una alternativa al portugués. Desde Francia, se aseguró que la opción de Zinedine Zidane había aparecido en el radar de los Red Devils. El francés, que dejó el Real Madrid tras conseguir su tercera Champions League consecutiva en menos de tres años, parecía predispuesto a tomar el timón del barco inglés, preparado de nuevo para ponerse al frente de un banquillo tan competitivo como éste.

Todo esto vino disparado tras la derrota del pasado fin de semana de Mou. El Manchester United cayó 3-2 en la cancha del modesto Brighton –al descanso ya caían 3-1 en el marcador–. La sorpresa saltó y el conjunto costero se quedó con los tres puntos, dejando muy señalado a Mourinho y los suyos, incapaces de darle la vuelta al resultado en 45 minutos. Esto añadido a las últimas desavenencias con Paul Pogba en el anterior choque, que manifestó no estar muy contento en Manchester. Todo suma.

Aunque, en las últimas horas parece que desde la Woodward quiere dar un voto de confianza a Mourinho y éste al Manchester. El portugués desea triunfar como técnico de los Red Devils y hará todo lo posible porque el proyecto salga adelante. Este lunes tiene una cita de postín ante el Tottenham Hotspur, que podría ser el detonante final en una relación sobre el alambre. Mientras, Zinedine Zidane está a la espera.