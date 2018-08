Amenaza de huelga: los jugadores de la Liga se niegan a jugar en Estados Unidos

Los jugadores de la Liga han mostrado su total rechazo a jugar un partido de Liga en Estados Unidos

La AFE y los capitanes de los equipos de la Liga han mostrado su total rechazo a la decisión de que, al menos, un partido del campeonato liguero se dispute en Estados Unidos.

Futbolistas de la talla de Sergio Ramos, Koke, Sergio Busquets, Joaquín, Morales o Bruno Soriano acudieron a la reunión con la AFE. Tras el encuentro, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, dio una rueda de prensa.

“El problema es la falta de sentido común. Nos acostumbramos a cosas que no son naturales. Nadie cuenta con la afición. Los futbolistas lo tenemos claro”, comenzó asegurando el ex futbolista del Rayo Vallecano o Alavés, entre otros. “Le digo a Javier Tebas que un día se vista de corto y que se ponga en la piel del futbolista”, añadió.

“El fútbol es otra historia. Que el Sevilla tenga que ir a Estados Unidos no tiene sentido. El sentido común tiene que imperar”, explicó el presidente de la AFE. “Hay clubes que están a favor y otros en contra. Yo sólo hablo por los futbolistas”, agregó Aganzo.

“No entendemos los modos y la forma de hacerlo. Nos sorprenden estas acciones unilaterales…y no es la primera vez”, dijo Aganzo criticando la gestión de Javier Tebas al frente de la Liga. “Estamos cansados. El fútbol tiene otros valores: afición, sentimiento, cantera… No estamos acostumbrados a ver el fútbol de business. Tenemos muchas cosas que decir. Es una falta de respeto”, aseguró.

Para finalizar, David Aganzo reconoció que todos los futbolistas están en contra y están dispuestos a pelear por no jugar en Estados Unidos. “Están sorprendidos e indignados. No entran en razón. No hay ni uno que esté a favor”, comentó. “¿Huelga? Tengo claro que iremos hasta el final”, dijo el máximo dirigente de la AFE.