De Gea quiere renovar con el United por las críticas recibidas en España

Tras el aluvión de críticas por su actuación en el Mundial, David De Gea habría decidido que lo mejor es seguir su carrera en Inglaterra Según el diario 'Manchester Evening News', David De Gea renovará con el Manchester United para los próximos cinco años

Según el diario Manchester Evening News, David De Gea renovará con el Manchester United para los próximos cinco años. El guardameta madrileño habría tomado esa decisión al ver todas las críticas que le llegaron desde España con su actuación en el Mundial de Rusia, lejos del nivel al que acostumbra. En Inglaterra, el portero se siente mucho más arropado por la grada y la prensa, una idea que ya ha dejado caer en muchas ocasiones.

“En Inglaterra tengo un cariño y un respeto enorme que no lo noto tanto aquí, pero cada vez que vengo a la selección siento cariño dentro y es lo más importante”, comentó David De Gea en el mes de marzo antes del partido amistoso en el que España goleó a Argentina en el Wanda Metropolitano. Una sensación que se hizo aún mayor con las críticas que el portero recibió con su actuación en el Mundial de Rusia. El guardameta de la Roja fue el más señalado en el batacazo que se dio la Roja este verano.

“Gracias a todos los que nos criticasteis con respeto“, comentó De Gea en las redes sociales tras el Mundial de Rusia. Y es que el portero se siente poco respetado en España, mientras que en Inglaterra, donde lleva siete años tras su llegada al Manchester United en 2011 se siente mucho más valorado. Ello le habría llevado a tomar la decisión de que lo mejor para él será renovar con el conjunto inglés. Toda vez que su nombre parece haberse apartado de la agenda del Real Madrid para la portería blanca en beneficio de Thibaut Courtois.

Ander Herrera: “Es el mejor del mundo, de lejos, y lo volverá a demostrar”

Según el citado rotativo inglés, la relación de De Gea con la afición del United ha sido un factor clave en su decisión de renunciar a tomar el último tren que le podía llevar al Santiago Bernabéu. Un mensaje que coincide con el lanzado por Ander Herrera, su compañero en el United. “Tenemos, creo, la mayor cantidad de fanáticos en el mundo. Son muy leales. Ya se lo han demostrado y sabe que los recuperará”, decía el jugador.

Además, Herrera recordó aquel famoso episodio con el fax cuando más cerca estuvo De Gea del conjunto blanco.”Recuerdo aquel verano difícil cuando todos hablaban del Real Madrid y cuando jugó el primer partido en Old Trafford todos cantaban su nombre”. El jugador vasco no tiene dudas de que el madrileño volverá al nivel de siempre. “No me importa lo que digan las críticas. Es el mejor portero del mundo, de lejos, y lo volverá a demostrar”.

De momento, De Gea, elegido Guante de Oro en la Premier, tiene un año de contrato con el United y la posibilidad de ampliarlo 12 meses más, pero parece que la intención del guardameta es prolongar hasta los próximos cinco años su puesto bajo la portería de Old Trafford.