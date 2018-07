Juanma Castaño: “Me voy yo de Deportes Cuatro”

Juanma Castaño reconoce que no se va por problemas con Manu Carreño o descenso de las audiencias

Hace unos días, Mediaset anunciaba el adiós de Juanma Castaño de Deportes Cuatro, mediante un escueto comunicado en Twitter. La manera de comunicarlo dio pie a las especulaciones y los rumores, algunos insinuaban que el presentador se marchaba por su mala relación con Manu Carreño, mientras otros decían que se debía a un descenso de las audiencias del programa, pero no ha sido así.

Juanma Castaño ha roto su silencio y ha explicado los motivos por los que ha decidido poner punto y final a su etapa en Cuatro. “Se ha acabado una etapa, estaba ya muy cansado los dos últimos años y tomé la decisión de dejar la TV y centrarme en la radio. Es, sobre todo, una decisión personal por una cuestión de desgaste. Llegamos a un acuerdo con Mediaset y no hubo ningún problema”, explica el presentador en declaraciones a AS.

El periodista reconoce que le sorprendió bastante la peculiar manera que tuvo Mediaset de anunciar su marcha, después de varios años en la casa. “No es que me molestara, pero ellos eligieron su vía y yo elegí la mía. Quedó reflejado un poco su frialdad y, por mi parte, la ironía”, reconoce Juanma Castaño que ahora desea centrarse única y exclusivamente en el programa de radio que dirige, El Partidazo de Cope.

Sin embargo existen rumores de que estaría negociando con Movistar+ su regreso, donde ya estuvo presentando El Día Después entre 2009 y 2011. Ahora, después de que la cadena haya comprado los derechos de la Champions y la Europa League para la presente temporada, y de la Liga para la siguiente, estarían preparando un ambicioso proyecto del que formaría parte el presentador asturiano, que reconoce que “no he dejado Mediaset para irme a Movistar+. No tengo nada, otra cosa es que surgiera algo en el futuro”.