Historias del Mundial 2018: Harry Kane, el pichichi gordinflón

Harry Kane fue rechazado en el Arsenal por tener unos kilos de más y ahora es el máximo goleador del Mundial 2018

Harry Kane no sólo está liderando a la selección de Inglaterra, sino que encabeza la tabla de máximos goleadores del Mundial 2018. Pero el delantero inglés no lo ha tenido nada fácil. A sus espaldas carga el peso de equipos que no le quisieron y de un adjetivo despectivo que le persiguió durante varios años: gordinflón.

“Era un poco gordinflón y nada atlético. Nos equivocamos”, dijo hace poco Liam Brady, que era en su día el responsable de la cantera del Arsenal. El club gunner le descartó porque “era gordito”, según también palabras de responsables de la cantera londinense.

“Estábamos equivocados, pero también el Tottenham lo cedió tres o cuatro veces”. De esta forma se excusan desde el Arsenal después de que el futbolista que rechazaron por su peso esté triunfando como uno de los mejores delanteros del mundo.

Kilos y goles de más

Ser rechazado por el Arsenal le llevó a probar fortuna en el Tottenham, equipo en el que milita actualmente pero que sólo se ha librado de su apodo de gordinflón en los últimos años. Sus goles han eclipsado ese mote despectivo que pudo haber dejado al fútbol mundial sin uno de los mejores delanteros.

Desde el Tottenham han asegurado que si se hubieran guiado por su físico Harry Kane jamás hubiera entrado en su cantera. “¿Quién es el niño gordo?”, dijo uno de los entrenadores presentes en las pruebas en las que el Huracán participó con los Spurs. Allí estaba ese chaval de once años, rellenito, pero con un olfato goleador que le valió para ingresar en el club de Londres.

La entidad británica vio en él algo mas que los demás no vieron más allá de su peso. Su calidad y trabajo no fueron lo único que observaron. También se fijaron en el padre de Harry Kane para poder prever la genética. Su progenitor era grande, por lo que confiaron en seguir muy de cerca, desde la cantera spur, sus progresos año a año.

Nunca dejaron de creer en él en el Tottenham. Pasaron los años y allí seguía ese delantero ancho. Cesiones en el Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester no frenaron su crecimiento. Estuvo a punto de salir definitivamente del cuadro londinense, pero finalmente no se dio y el resto es historia.

Líder del Tottenham e Inglaterra

Desde que le dieron la oportunidad en el primer equipo no la dejó escapar. La agarró como hubiera cogido una hamburguesa, como hubieran pensado en el Arsenal. Ahora es uno de los mejores futbolistas y de los más cotizados del mundo. Todavía tiende a engordar, pero su sacrificio con dobles sesiones de entrenamientos y su cuidado extradeportivo le mantienen con una figura envidiable.

En las últimas tres temporadas, el Tottenham no ha bajado del tercer puesto en la Premier gracias a los goles de un Harry Kane que tiene a David Beckham como referente. El ahora capitán de Inglaterra y máximo goleador del Mundial 2018 estudió en el mismo colegio que el ex del Manchester United y Real Madrid, entre otros.

Corría el año 2005 cuando un Harry Kane rellenito se fotografiaba con su ídolo. En la fotografía se coló una amiga del ahora delantero del Tottenham, que se convirtió en su novia 7 años después, con la que tienen una hija y con la que está prometido. Aquel niño con unos kilos de más posando con su ídolo, soñando con ser algún día como Beckham, y que podría superarle en este Mundial 2018 si consigue salir campeón con Inglaterra.